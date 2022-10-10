Narkotik arama köpeğinin de katıldığı operasyonda, 9 kavanoz içerisinde 4 kilo 500 gram, 2 çuval içerisinde 15 kilo 840 gram olmak üzere 20 kilo 340 gram kubar esrar maddesi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca şarjörü, 6 tabanca mermisi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 20 kilo 340 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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