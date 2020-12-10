Son dakika gündem: Trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Metin Gülmez için tören düzenlendi - Son Dakika

Son dakika gündem: Trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Metin Gülmez için tören düzenlendi
10.12.2020 13:02
Son dakika gündem haberi: Şehit polis memuru Metin Gülmez'in yakınlarının tören alanına gelişi Şehidin naaşının polislerin omuzlarında alana getirilmesi Dua edilmesi Ankara Emniyet Müdürlüğü personelinden görüntüler Şehidin naaşının cenaze aracına taşınması ANKARA - Trafik kazasında yaralanarak tedavi gördüğü...
Şehit polis memuru Metin Gülmez'in yakınlarının tören alanına gelişi
Şehidin naaşının polislerin omuzlarında alana getirilmesi
Dua edilmesi
Ankara Emniyet Müdürlüğü personelinden görüntüler
Şehidin naaşının cenaze aracına taşınması ANKARA - Trafik kazasında yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Metin Gülmez için Ankara Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi
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