Son dakika haber: Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kula'nın cenazesi toprağa verildi

Şanlıurfa'daki trafik kazasında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Samut Kula, memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki gün Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki kaza sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Samet Kula'nın (28) cenazesi, Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Ekinli Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kula'nın naaşı, tören mangasıyla cami çıkışına kadar taşındı. Daha sonra yakınları ve vatandaşlarca alınan cenaze, Ekinli Odalar Mezarlığı'nda defnedildi.

Görev yaptığı Siirt'ten memleketi Sakarya'ya izne gelmek için yola çıkan Kula'nın, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine, Kula'nın ailesi, yakınları ve mahalle sakinlerinin yanı sıra Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu ve askeri erkan katıldı.

Önceki gün Şanlıurfa-Birecik Otoyolu'nun 50'nci kilometresinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada yaralanan Samet Kula, Birecik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kazada yaralanan askeri personel M.A.Ç. ise Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.