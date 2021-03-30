Son dakika haberleri | Trafikte hedefi tutturan iki ülkeden biri Türkiye: Can kayıpları yüzde 56 azaldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Trafikte hedefi tutturan iki ülkeden biri Türkiye: Can kayıpları yüzde 56 azaldı

30.03.2021 13:40

Son dakika habere göre Trafikte hedefi tutturan iki ülkeden biri Türkiye: Can kayıpları yüzde 56 azaldı Kırıkkale'de kırmızı çizgiler çekildi, öncelik yayaların oldu Kırıkkale'de 'Trafikte Yaya Önceliği Uygulaması' etkinliğine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 2020 yılı sonu itibarıyla dünyada...

Trafikte hedefi tutturan iki ülkeden biri Türkiye: Can kayıpları yüzde 56 azaldı

Kırıkkale'de kırmızı çizgiler çekildi, öncelik yayaların oldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 'Trafikte Yaya Önceliği Uygulaması' etkinliğine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 2020 yılı sonu itibarıyla dünyada trafikte hedefi tutturan iki ülkeden birinin Türkiye olduğunu belirterek, "Trafik kazalarında can kayıpları 2020 yılı sonu itibarıyla bu 10 yıllık dönemde yüzde 56 azaldı" dedi.

2021 yılı süresince 'Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı' hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla ülke genelinde Kırmızı Çizgi uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından ülke genelinde eş zamanlı olarak yaya yollarında boyama ve kırmızı çizgi çekme çalışmaları gerçekleştirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kırıkkale'de 'Trafikte Yaya Önceliği Uygulaması' etkinliğine katıldı. Gönüllü gençlerle birlikte durdurulan araç sürücülere bilgiler aktaran Bakan Yardımcısı Çataklı, trafikte yayaların üstünlüğüne dikkat çekti. Bakan Çataklı ve gönüllü gençler, vatandaşlara maske ve bilgilendirici broşürler verdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 2011 yılı ile 2021 yılı arasında trafik kazalarına bağlı ölümlerin azaltılması için tüm dünyada yüzde 50 oranında hedef koyulduğunu belirtti.

"Yoğun şekilde kampanyalar yürüttük"

Yasal düzenlemeler ile 2019-2020 yılında yoğun bir şekilde kampanyalara yürüttüklerini dile getiren Çataklı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu kapsamda 2012 yılında 'Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı' hazırlandı. Ardından da yine 2017 yılında Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi yürürlüğe sokuldu. Yine bu dönemde bu 2011-2020 arasında 'Karayolları Trafik Kanunu'muzda da önemli bir değişiklik yaparak yayalara öncelik verilmesi hususunda bir düzenleme getirildi. Bu yapılan hem hazırlanan belgeler hem yapılan yasal düzenlemeler üzerine özellikle 2019 ve 2020 yılında yoğun şekilde kampanyalar yürüttük 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganları ile."

"Türkiye iki ülkeden birisi"

Gelinen noktada elde edilen verileri de açıklayan Çataklı, 2020 yılı sonu itibarıyla dünyada trafikte hedefi tutturan iki ülkeden birisinin Türkiye'nin olduğunu ifade ederek, "Neticede geldiğimiz noktada 2020 yılı sonunda 2011 yılı ile 2020 yılı arasında tüm dünyada iki ülke bu hedefi yakalayabildi. Bunlardan birisi de Türkiye. Trafik kazalarında can kayıpları 2020 yılı sonu itibarıyla bu 10 yıllık dönemde yüzde 56 azaldı. Müthiş bir sonuç ortaya çıktı. Daha fazla insanımızın hayatta kalması, hayata tutunması anlamına geldi. Yine özellikle son 3 yılda yürütülen çabalar neticesinde 2018 yılından günümüze kadar da yüzde 30.8'lik bir düşüş sağlandı. 2021 ile 2030 yılları arası da Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından yine trafik kazalarına bağlı yaya ölümlerinde yüzde 50'lik bir azaltma hedefi daha konuldu. Bu çerçevede Türkiye'de de gerekli eylem planları hazırlandı. En son 2021-2023 kara yolu güvenliği eylem planı Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 2 Şubat'ta açıklandı. Bu doğrultuda önceki 10 yılda elde edilen ivmenin, başarının devam ettirilebilmesi için yeni bir gayret içerisine girdik" şeklinde konuştu.

"İlk üç ayda kazalarda 29.4'lük bir azalma var"

Gün boyunca 'Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' sloganı ile 200 binden fazla personelin katılımı ile ülke genelinde çalışmaların devam edeceğini anlatan Çataklı, "Kırıkkale'de de 38 trafik ekibi ve 210 personel olacak. Yol üzerinde 9 asayiş timiyle birlikte 98 yaya geçidi ve 16 okul geçidi olmak üzere toplam 114 yaya geçidinde önce yaya uygulaması yapılacak. 2019 yılında Kırıkkale'de toplam 2 bin 41 kaza meydana gelmişken aldığımız tedbirlerle 2020'de yüzde 15.38'lik bir azalma olduğunu görüyoruz. Yine 2020 yılının ilk üç ayında toplam 411 kaza meydana gelmişken 2021 yılının ilk 3 ayında yüzde 29.4'lük çok ciddi bir azalma meydana geldiğini burada da görüyoruz. Ülkemizin her köşesinde ciddi bir gayretimiz var" ifadesini kullandı.

Gençlerin öneminden de bahseden Çataklı, geleceğimiz olan gençlerle birlikte bu işin içinde olmanın bir ayrıcalık olduğuna değindi.

Programa Vali Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, kurum müdürleri katıldı.

Son dakika haberleri | Trafikte hedefi tutturan iki ülkeden biri Türkiye: Can kayıpları yüzde 56 azaldı
Son dakika haberleri | Trafikte hedefi tutturan iki ülkeden biri Türkiye: Can kayıpları yüzde 56 azaldı
Son dakika haberleri | Trafikte hedefi tutturan iki ülkeden biri Türkiye: Can kayıpları yüzde 56 azaldı
Son dakika haberleri | Trafikte hedefi tutturan iki ülkeden biri Türkiye: Can kayıpları yüzde 56 azaldı
Son dakika haberleri | Trafikte hedefi tutturan iki ülkeden biri Türkiye: Can kayıpları yüzde 56 azaldı
Son dakika haberleri | Trafikte hedefi tutturan iki ülkeden biri Türkiye: Can kayıpları yüzde 56 azaldı
Son dakika haberleri | Trafikte hedefi tutturan iki ülkeden biri Türkiye: Can kayıpları yüzde 56 azaldı

İsmail Çataklı, Kırıkkale, 30 Mart, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Trafikte hedefi tutturan iki ülkeden biri Türkiye: Can kayıpları yüzde 56 azaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Turuncuya dönen Adana'da indirimli tabak-çanak koronayı unutturdu Turuncuya dönen Adana'da indirimli tabak-çanak koronayı unutturdu Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti Kılıçdaroğlu'ndan emeklileri mest edecek çıkış: İkramiyeleri 1500 lira yapın Kılıçdaroğlu'ndan emeklileri mest edecek çıkış: İkramiyeleri 1500 lira yapın Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber İlk ifadesinde İlk ifadesinde "Pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu, videonun tamamı izletilince kokain içtiğini hatırladı Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi
TÜSİAD'dan hükümete ekonomi eleştirisi: Son aylarda art arda gelen beklenmedik gelişmeleri anlamaya çalışıyoruz TÜSİAD'dan hükümete ekonomi eleştirisi: Son aylarda art arda gelen beklenmedik gelişmeleri anlamaya çalışıyoruz         
15:25
Dünyanın en güzel atleti 21 yaşındaki Alicia Schmidt'le çalışmaya başlayan Dortmund'un performansı yükselişe geçti Dünyanın en güzel atleti 21 yaşındaki Alicia Schmidt'le çalışmaya başlayan Dortmund'un performansı yükselişe geçti         
15:22
Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı         
14:58
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir         
14:38
Bakırköy Adalet Sarayı'nda intihar! 7. kattan atlayan adam hayatını kaybetti Bakırköy Adalet Sarayı'nda intihar! 7. kattan atlayan adam hayatını kaybetti         
13:48
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada         
13:26
Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe         
12:56
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Mide bulandıran görüntü! Çıplak ayakla girdiği turşu tankında böyle dans etti Mide bulandıran görüntü! Çıplak ayakla girdiği turşu tankında böyle dans etti         
12:37
Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi         
12:15
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor         
10:57
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 15:36:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Trafikte hedefi tutturan iki ülkeden biri Türkiye: Can kayıpları yüzde 56 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei