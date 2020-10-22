Son dakika gündem: Traktör ihracatında artış gözlemlendi - Son Dakika

Son dakika gündem: Traktör ihracatında artış gözlemlendi

22.10.2020 11:15
Son dakika gündem: Traktör ihracatında artış gözlemlendi, System.String[]

Son dakika haberi: TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şubat ayında durağanlaşan traktör pazarının, mayıs-hazirandan sonra tekrar hareketlendiğini; ihracat rakamlarında da artış gözlemlediklerini belirtti.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şubat ayında durağanlaşan traktör pazarının, mayıs-hazirandan sonra tekrar hareketlendiğini; ihracat rakamlarında da artış gözlemlediklerini belirtti.

Özüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın ilk 8 ayında 18 bin traktör ürettiklerini söyledi.

Üretim rakamlarında, geçen yıla göre yüzde 37'lik artış olduğuna dikkati çeken Özüner, "Bu artışın ana sebebi ağırlıklı olarak iç pazarda artan talepten kaynaklı. İlk 8 ayda 10 bin 800 adet iç pazarda satışımız oldu. Pazarda 22 bin 300 adet ile yüzde 47'lik bir payımız var." dedi.

Bu yılın ilk 8 ayında 7 bin 900 traktör ihracatı gerçekleştirdiklerini belirten Özüner, geçen yıla göre ihracatta bir miktar azalma gerçekleştiğini anlattı.

Kovid-19 döneminde yurt dışı pazarlarının daha uzun süre etkilenmesinden dolayı ihracatta bir miktar azalma olduğunu belirten Özüner, şöyle devam etti:

"Özellikle mayıs-hazirandan sonra ihracat rakamlarında da siparişlerde de tekrar artış gözlemlemeye başladık. Yılın son 4 ayına geldiğimizde ise yoğun bir şekilde ihracat pazarlarına üretimimizi artırmaya devam ediyoruz. Geçen yıl ilk 8 ayda ihracatta 10 bin 4 adet sattık bu sene de yaklaşık 7 bin 950 adet sattık. Yüzde 20'lik bir daralma gerçekleşti ama bunun önemli bir nedeni özellikle şubat ile nisan döneminde yurt dışı pazarların Kovid'den daha çok etkilenmiş olması. Bu kayıp özellikle şubat-nisan döneminde gerçekleşti. Mayıstan sonraki ihraç taleplerine baktığımızda aslında aylık temposu geçen seneye paralel bir şekilde devam ediyor. Yıl sonunda da yaklaşık ihracatın 11 bin ila 12 bin 500 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıl 14 bin 900 adet gerçekleşmişti."

Türkiye traktör pazarının yurt dışına göre daha hareketli olduğunu vurgulayan Özüner, Türkiye'nin aldığı önlemler sayesinde iç piyasada talep durgunluğu yaşamadıklarını aktardı.

Türkiye Kovid-19 dönemini çok daha iyi yönetti

Özellikle çiftçi açısından 2020'nin olumlu bir yıl olduğunu dile getiren Özüner, bu sene iç pazardaki talebin iyi olmasının birkaç sebebi olduğunu anlattı.

"Kovid döneminin özellikle Türkiye'de çok uzun negatif bir etkisi olmadı. Talep sene başında başladığı gibi zaten devam ediyordu. Dolayısıyla diğer Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye Kovid dönemini çok daha iyi yönetti." diyen Özüner, şunları kaydetti:

"İkincisi, tarımı ve çiftçiyi etkileyen faktörlerin hep olumlu seyretmesi, devlet desteklerinin yoğun bir şeklide devam etmesi... İlk 6 ayda 16 milyar liralık ödeme yapıldı. Ziraat Bankasının düşük faizli kredisi sene başından beri çiftçiye destek oluyor ama en önemlisi ürün fiyatlarında yaklaşık yüzde 20'lik bir artış gerçekleşti. Girdi fiyatları 2017-2018'de dövizle birlikte çok yükselmişti o da normalize oldu. Bu sene genel olarak yağış, verimlilik rekolte de iyi. Dolayısıyla bütün bu faktörlerden dolayı çiftçinin gelirinde de olumlu bir yansıma var. Bizim gibi tarım sektöründeki şirketleri de olumlu etkiliyor. Bu yıl tarım sektörü açısından da bizim açımızdan traktör satışı açısından da iyi bir yıl olarak geçtiğini söyleyebilirim."

Özüner, bu yıl ürettikleri 18 bin traktörden 7 bin 900'ünü ihraç ettiklerini söyleyerek, Türkiye'den yapılan toplam traktör ihracatının yüzde 89'unu TürkTraktör'ün gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bu yıl sonunda iç pazarın traktör satışlarının 41-46 bin adet seviyelerinde olacağını beklediklerini vurgulayan Özüner, "Geçen yıl bu 26 bin adetti. Dolayısıyla ilk 8 aydaki gördüğümüz pazardaki ürünlerin sene sonuna kadar devam edeceğini öngörüyoruz. Bizim şu anki pazar payımız yüzde 47, gene pazar payımızı bu seviyelerde korumayı hedefliyoruz. İhracatta da 12 bin 500 aralığında yılı kapatmayı öngörüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de koronavirüs vakası görülmeden önce ortaklarının dünyanın birçok yerine iş yaptığı için bu konuda bilgilendiklerini anlatan Özüner, şubat ayında hemen pandemi kurulu kurduklarını anlattı.

Pandeminin etkisinin Türkiye'de görülmeye başlamasıyla o dönemde 3 hafta fabrikayı kapattıklarını aktaran Özüner, bu dönemde üretim alanlarında birçok tedbir alma fırsatı yakaladıklarını dile getirdi.

Özüner, üretimde bugün hala bütün tedbirleri uygulamaya devam ettiklerini belirterek, "Kendi sektörümüzde TSE Covid19 Güvenli Üretim Belgesi alan ilk firma biziz. Bu belgeyi hem Ankara hem Sakarya fabrikamız için aldık. Bu da yaptığımız bu uygulamaların oturduğunu, sürdürülebilir olduğunu gösteriyor." dedi.

İhracat, Traktör, Türkiye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Traktör ihracatında artış gözlemlendi - Son Dakika

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