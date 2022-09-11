Son dakika gündem: Traktörle orman yangınına müdahaleye gitti; dönüş yolunda kazada öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Traktörle orman yangınına müdahaleye gitti; dönüş yolunda kazada öldü

11.09.2022 19:32
Son dakika gündem: Traktörle orman yangınına müdahaleye gitti; dönüş yolunda kazada öldü

Bir son dakika haberine göre TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde çıkan yangının söndürülmesine destek vermek için eşi Güleser Kılıçaslan (70) ile birlikte traktörle bölgeye giden Salih Kılıçaslan (72) köyüne dönüş yolunda geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde çıkan yangının söndürülmesine destek vermek için eşi Güleser Kılıçaslan (70) ile birlikte traktörle bölgeye giden Salih Kılıçaslan (72) köyüne dönüş yolunda geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Kaza saat 16.00 sıralarında Reşadiye ilçesine bağlı Alıcık mezrasında meydana geldi. Saraykışla köyü yaylasında çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılmak için yaylaya giden Salih Kılıçaslan, yangının kontrol altına alındıktan sonra eşi Güleser Kılıçaslan ile köyüne dönmek için 60 DH 345 plakalı traktörü ile hareket etti. Traktörün aniden yoldan çıkması sonucu sürücü Salih Kılıçaslan ve eşi Güleser Kılıçaslan araçtan savruldu. Kazada ağır yaralanan Salih Kılıçarslan Reşadiye Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı Güleser Kılıçarslan'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.


YORUMLAR
500
Tokat'ta yangına müdahale ettikten sonra köyüne giderken kaza geçiren kişi öldü Tokat'ta yangına müdahale ettikten sonra köyüne giderken kaza geçiren kişi öldü Son Dakika | Tokat'ta orman yangını Son Dakika | Tokat'ta orman yangını
Kaynak: DHA

Reşadiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Traktörle orman yangınına müdahaleye gitti; dönüş yolunda kazada öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:18 Sivasspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı
19:11 MHP hakkında gündem olan iddia! Seçimlerin kazanılması halinde AK Parti'den bakanlık istiyor
18:51 Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
18:28 MHP lideri Bahçeli'den, "HDP'ye bakanlık" sözlerine tepki! Millet İttifakı'nı ahtapota benzetti
18:09 Manken Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün aldığı hediyeyi görünce şaşkına döndü: Onu çöpe at
18:02 Böbrek bekleyen MasterChef yarışmacısı Hamza'dan, herkesi üzen bir haber geldi
17:34 Muriqi, Real Madrid'i çok sinirlendirdi! Attığı golün ardından Mallarco'ya yıkımı yaşattılar
17:25 Pençe-Kilit operasyon bölgesinden yürek yakan haber! 2 Mehmetçik şehit oldu, 4'ü yaralı
17:23 Hadise'nin sahne kıyafeti üzerinden yapılan yorumlara Yasmin Erbil'de tepki gösterdi
16:29 Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kesin kararını verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 19:37:34. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Traktörle orman yangınına müdahaleye gitti; dönüş yolunda kazada öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement