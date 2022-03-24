Son dakika haber... "Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı" ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
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Son dakika haber... "Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı" ziyaretçilerini ağırlıyor

24.03.2022 14:24

Son dakika gündem haberi... Tekirdağ'da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinatörlüğünde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin (NKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı" (TRAKYAKAF), ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Tekirdağ'da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinatörlüğünde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin (NKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı" (TRAKYAKAF), ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Namık Kemal Üniversitesinde gerçekleştirilen fuarda 300 firma yer alıyor.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trakya'nın en büyük bölgesel kariyer fuarına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Fuara çok yoğun ilgi olduğunu belirten Şahin, "Şimdiye kadar 50 bin öğrenci fuarı gezdi. Trakya'nın en büyük kariyer fuarı oldu." dedi.

Tekirdağ'ın bu tür etkinliklere daha fazla ev sahipliği yapması için çalışacaklarını dile getiren Şahin, " Türkiye'nin önemli savunma sanayi, tekstil, makine, lojistik ve tohum firmalarının hepsi burada. Firmalarımızı öğrencilerin ayağına getirerek onlara iş imkanı sağlamak istedik. Firmalarımıza da aradıkları elemanı bulma fırsatı tanıdık. Son derece faydalı geçiyor." diye konuştu.

Fuarı gezen üniversite öğrencisi Yusuf Kaya da etkinliğin öğrenciler için çok yararlı olduğunu ifade etti.

Firmalarla görüşme şansı bulduklarını anlatan Kaya, "Bazı firmaların insan kaynaklarıyla görüşebilmemiz bile zorken burada birçok büyük firma ile görüşüyor olmamız bizim için şans." ifadesini kullandı.

Fuar, bu akşam sona erecek.

Son dakika haber... Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor
Son dakika haber... Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor
Son dakika haber... Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor
Son dakika haber... Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 'Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı' ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika


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