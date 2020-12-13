Son dakika gündem: Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Son dakika gündem: Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

13.12.2020 10:37
Son dakika gündem: Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim, System.String[]

Son dakika haberi... Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına riayet edildiği gözlendi.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına riayet edildiği gözlendi.

Edirne'de pazar sabahı izinli olarak işlerine gidenler dışında sokaklar boş kaldı.

Özellikle kısıtlama olmadığı günlerde yoğunluğun yaşandığı Selimiye Camisi civarı ile Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde sakinlik gözlendi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini kent genelinde sürdürüyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde de kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik yaşanıyor.

Kentte normal günlerde işlek olan Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ile Özgürlük ve Demokrasi Meydanı boş kaldı.

Vatandaşların zaruri ihtiyaçları dışında kısıtlamaya büyük oranda uydukları gözlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bazı cadde ve meydanlarda denetimler gerçekleştiriyor.

Tekirdağ

Tekirdağ'da kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

İşlerine gitmek için izinli olanlar ve araç kullanmadan ihtiyaçlarını karşılamak için çıkanlar haricinde cadde ve sokaklar büyük oranda sessizliğe büründü.

Kentte yoğunluğu olduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Kentte ekipler tarafından denetimler devam ediyor.

Selimiye Camisi, Trakya Bölgesi, Edirne, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika


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