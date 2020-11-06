Son dakika gündem: Trump: "Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim" - Son Dakika

Son dakika gündem: Trump: "Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim"

06.11.2020 21:53
Son dakika gündem: Trump:

Edinilen son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerle ilgili tüm hukuki süreçlerin takipçisi olacağını belirterek, "Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerle ilgili tüm hukuki süreçlerin takipçisi olacağını belirterek, "Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim." açıklamasında bulundu.

Trump, seçim kampanyası aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları hala açıklanmayan seçimler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Amerikan halkının tüm oy sayım ve seçimlerin sonucunun onaylanması sürecinde tam bir şeffaflığı hak ettiğini belirten Trump, "Artık bu durum tek bir seçimle ilgili değil. Bu tüm ülkenin seçim sürecinin güvenilirliği ile ilgili." ifadesini kullandı.

En başından beri yasal yollarla kullanılmış oyların sayılıp, yasal olmayanların sayıma dahil edilmemesi gerektiğini söylediklerini anımsatan Trump, Demokratların her fırsatta bu ilkeye karşı çıktığını kaydetti.

Trump açıklamasında, "Amerikan halkının, hükümetimize güvenini sağlamak için bu süreçte tüm hukuki yönlerin takipçisi olacağız. Sizin ve milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim." mesajını verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Seçimler, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Trump: 'Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim' - Son Dakika


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