Son dakika gündem: TSPB'nin düzenlediği Kısa Film Yarışması'nda geri sayım başladı - Son Dakika

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 2014 yılından bu yana düzenlenen "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışmasının yedincisine başvurular 26 Nisan'da sona erecek.

TSPB açıklamasına göre, 15 Şubat'ta başlayan TSPB'nin bütçe, birikim ve sermaye piyasasında yatırım kavramlarının bireysel ve toplumsal önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği yarışmaya başvurularda sona yaklaşılıyor.

Açıklamaya göre, yarışmada dereceye girenler toplam 35 bin lira tutarında yatırım fonu kazanacak. Yarışmada ödül alan birinci filme 12 bin 500 TL, ikinci filme 10 bin TL, üçüncüye ise 7 bin 500 TL tutarında yatırım fonu verilecek. Yarışmada ayrıca 2014 yılından itibaren yarışmanın jüri üyesi olan ve 3 Ağustos 2019'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Cüneyt Cebenoyan adına da "Cüneyt Cebenoyan Özel Jüri Ödülü" verilecek. Özel Jüri Ödülünü kazanan yönetmen ise 5 bin TL değerindeki yatırım fonunun sahibi olacak. Ayrıca yarışmada ilk 10'a girenler, yarım günlük "sinema unsurları" üzerine söyleşiye katılma hakkı kazanacak.

Söz konusu kısa film yarışmasının konusu "Kapalı Gişe Yaşamlar" olarak belirlendi. Yarışma kapsamında belirlenen 26 kelimeden en az 10 tanesi kullanılarak, 3 dakikayı geçmemek şartıyla yapılması istenen filmlerde katılımcılardan, yatırım yaparak geleceği güvence altına almanın öneminin anlatılması bekleniyor.

Söz konusu kelimeler, "Bütçe, birikim, yatırım, birikim ve yatırım hedefi, yaşam süresinin uzaması, hisse senedi yatırım fonu, kitle fonlaması, robo danışmanlık, sürdürülebilirliğin finansmanı, etki yatırımları, gelecek ve risk, finansal planlama, emeklilik, portföy ve portföy dağılımı, yatırım vadesi (kısa, orta, uzun), pay (hisse), borçlanma aracı yatırım fonu, tahvil, kira sertifikası, bireysel emeklilik, aracı kurum, portföy yönetim şirketi, banka, yatırım danışmanı, sosyal medya dolandırıcılığı/tehlikeleri ve kadınların finansal okuryazarlığı" şeklinde belirlendi. Ayrıca filmlerin Türkçe dilinde veya Türkçe altyazılı olması gerekiyor.

Yurt içi ve yurt dışından 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına ücretsiz olarak açık olan yarışmaya, adaylar "www.kameraelindegelecegincebinde.com" internet sitesi üzerinden kayıt oluşturarak başvuru yapabiliyor.