Son dakika gündem: Tunceli'de askeri helikopter yaylada rahatsızlanan kişi için havalandı
Son dakika haberleri... Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde yaylada rahatsızlanan kişi, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde yaylada rahatsızlanan kişi, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Nazımiye ilçesi Eğribelen Yaylası'nda 56 yaşındaki Kahraman Şirin'in rahatsızlandığı bilgisinin alındığı belirtildi.
Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla ekiplerin direkt olay yerine gittiği kaydedilen açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız ile Sağlık Müdürlüğümüzün gayretleriyle helikopter ile bölgeden alınan hastamız Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Tunceli, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 20:27 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Tunceli'de askeri helikopter yaylada rahatsızlanan kişi için havalandı - Son Dakika
Son Dakika Kanye West, Grammy ödülünün üzerine tuvaletini yaptı "Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?