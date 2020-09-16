Son dakika gündem: Tunceli'de askeri helikopter yaylada rahatsızlanan kişi için havalandı - Son Dakika

Vali Mehmet Ali Özkan 'ın talimatıyla ekiplerin direkt olay yerine gittiği kaydedilen açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız ile Sağlık Müdürlüğümüzün gayretleriyle helikopter ile bölgeden alınan hastamız Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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