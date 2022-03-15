Son dakika gündem: Tunus ile İtalya askeri iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Son dakika gündem: Tunus ile İtalya askeri iş birliğini görüştü

15.03.2022 22:00
Son dakika gündem: Tunus ile İtalya askeri iş birliğini görüştü

Gelen son dakika haberine göre Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile askeri iş birliği olanaklarını ele aldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile askeri iş birliği olanaklarını ele aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, İtalya Savunma Bakanı Guerini'yi Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Tunus ile İtalya Askeri Komitesi oturumu çerçevesinde gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki askeri iş birliği olanaklarının yanı sıra düzensiz göç sorunu masaya yatırıldı.

Bölgedeki sorunlara ortak yaklaşımın önemini vurgulayan taraflar, bölgesel ve uluslararası çıkarların kesiştiği meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in, "İtalya'nın Kovid-19 salgını döneminde verdiği destek, tarihi dostluk bağlarını pekiştirdi. İki ülke arasındaki koordinasyon ve iş birliği bu süreçte daha da güçlendi." ifadelerine yer verildi.

İki ülke arasındaki derin iş birliğine vurgu yapan İtalyan Bakan Guerini ise, Avrupa düzeyinde ve uluslararası kredi kuruluşlarında Tunus'u desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Son dakika gündem: Tunus ile İtalya askeri iş birliğini görüştü
Son dakika gündem: Tunus ile İtalya askeri iş birliğini görüştü

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Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, İtalya, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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