Son dakika gündem: Tunus parlamentosu kabine revizyonuna güven oylaması için toplandı - Son Dakika

Tunus parlamentosu, Başbakan Hişam el-Meşişi'nin 25 bakandan 11'inde değişikliğe gittiği kabine revizyonuna güven oylaması için toplandı.

Tunus parlamentosundaki oturum, 217 milletvekilinden 150'sinin katılımıyla başladı. Tunus Meclis Başkanı ve aynı zamanda parlamentonun birinci partisi Nahda Hareketi'nin Lideri Raşid el-Gannuşi, oturumun açılışında yaptığı konuşmasında, güven oylaması öncesinde meclis önünde gösteri düzenleyen gençlerin protesto hakkına vurgu yaptı.

Gannuşi, "Gençler gösterilerde ön sıradaydı. Barışçıl gösteri ve ifade özgürlüğü hakkının altını çizerken, özel ve kamu mülküne saldırı yapılmaması için uyarıyoruz. Gençlerimiz eğitim sisteminin ve sosyal durumun mağdurlarıdır. Bu nesle odaklanmak ve onları sisteme dahil etmek bizim sorumluluğumuzdur. Bu da devletin ve sivil toplumun ortak çabası olmalıdır." dedi.

Olaylara karıştıktan sonra yargıya sevk edilen göstericilerin hapis cezası yerine "alternatif cezalar ve mesleki eğitim" seçeneklerine bakılması gerektiğine işaret eden Gannuşi, bu sayede sosyal istikrarın artabileceğini dile getirdi.

"Ekonomik koşulların iyileştirilmesi önceliğimiz"

Başbakan Meşişi, mecliste yaptığı konuşmasında, ülkedeki devlet desteği sisteminde reform yapılması ve ekonomik koşulların iyileştirilmesinin hükümetinin önceliği olduğunu söyledi.

Reform ve kalkınma için hükümetinin bir vizyon sergilediğini ancak "siyasi kaos ortamının" yürütmenin faaliyetlerine gölge düşürdüğünü belirten Meşişi, "Eğer ki siyasi istikrar sağlanmaz, anayasal kurumlar devlet görevlerini yerine getirmezse, krizden bir çıkış yok." diye konuştu.

Başbakan, "İş atmosferini iyileştirmek, özel teşebbüsü canlandırmak, kalkınma önündeki engelleri kaldırmak ve bürokrasiyi hafifletmek istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı kabine revizyonunu eleştirmişti

Cumhurbaşkanı Said, dün akşam yayınladığı bir açıklamada, "hükümetin yapısında bir değişiklik yapılması durumunda bakanlar kurulunda istişare edilmesini zorunlu kılan" anayasanın 92. maddesine kabine revizyonunun uymadığını belirtmişti.

Kabine revizyonunda kadınlara yer verilmemesinden de rahatsız olduğunu dile getiren Said, yeni kabinedeki isim vermediği bazı bakanların aleyhinde açılmış davalar olduğunu ve bu durumda olan kişilerin yemin ederek göreve başlamasının mümkün olmadığını kaydetmişti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Said ve kendisinin atadığı Başbakan Meşişi'nin ilişkileri uzun süredir gergin seyrediyor.

Tunus'ta devrim sonrasında temsili artırmak için oluşturulan seçim sistemi, parlamentoda ve koalisyon hükümetinde çok parçalı bir yapı ortaya çıkardı.

Tunus, 2019 Ekim ayında gerçekleştirdiği seçimlerin ardından iki ayrı hükümet eskitti. Bir yıl içinde göreve gelen üçüncü hükümetin lideri Başbakan Hişam el-Meşişi, parlamentodaki birinci parti Nahda Hareketi ve sonrasındaki ikinci parti Tunus'un Kalbi tarafından destekleniyor.

Söz konusu partiler ve içinde bulundukları koalisyonların katkısıyla kabinenin güvenoyu almasına kesin gözüyle bakılıyor.