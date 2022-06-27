Son dakika gündem: Tunus'ta gözaltına alınan eski Başbakan Cibali'nin serbest bırakılmasına karar verildi - Son Dakika
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Son dakika gündem: Tunus'ta gözaltına alınan eski Başbakan Cibali'nin serbest bırakılmasına karar verildi

27.06.2022 23:20
Son dakika gündem: Tunus'ta gözaltına alınan eski Başbakan Cibali'nin serbest bırakılmasına karar verildi

Son dakika haberleri: Tunus'ta gözaltına alınan eski Başbakan Hammadi el-Cibali'nin serbest bırakılmasına karar verildiği bildirildi.

Tunus'ta gözaltına alınan eski Başbakan Hammadi el-Cibali'nin serbest bırakılmasına karar verildiği bildirildi.

Tunuslu feshedilen meclis üyesi avukat Semir Dilu, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma hakiminin, bir süredir gözaltında tutulan eski Başbakan Cibali'nin serbest bırakılmasına karar verdiğini belirtti.

Açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmezken, ilgili makamlardan da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Eski Başbakan Cibali, 23 Haziran'da emniyet güçleri tarafından telefonuna el konularak, gözaltına alınmıştı.

Cibali'nin 24 Haziran'da Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Eski Başbakan Hammadi el-Cibali, emniyet ekipleri tarafından telefonuna el konularak, gözaltına alındı ve bilinmeyen bir yere götürüldü." ifadelerine yer verilmişti.

Nahda Hareketi de Cibali'nin sağlığının kötüye gitmesi ve ardından hastaneye nakledilmesiyle ilgili sağlık ve güvenliğinden tamamen Cumhurbaşkanı Kays Said ve Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'i sorumlu tutmuştu.

Tunus'ta 2011-2013 yıllarında başbakanlık yapan Cibali, Nahda Hareketi'ne yakınlığıyla biliniyor.

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Kaynak: AA

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