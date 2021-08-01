Son dakika gündem: Tunus'ta hafif rahatsızlanan Meclis Başkanı Gannuşi tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı - Son Dakika

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin hafif rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin ardından hastaneden ayrıldığı bildirildi.

Gannuşi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, " Raşid Gannuşi, cumartesi akşam saatlerinde hafif rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Gerekli muayene, tetkik ve tedavinin ardından hastaneden ayrıldı." ifadesi kullanıldı.

Gannuşi'nin yardımcısı Mahir Mezyub da d Facebook hesabından daha önce yaptığı açıklamada, Gannuşi'nin sağlığının iyi olduğunu açıklamıştı.

Basında Gannuşi'nin sağlık durumunun kötüye gittiği ve hastaneye kaldırıldığı yönünde haberler çıkmıştı.

Öte yandan Gannuşi'nin siyasi danışmanı Riyad eş-Şuaybi geçen hafta yaptığı açıklamada, bir süre önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Gannuşi'nin iyileştiğini, bir haftalık tedavinin ardından hastaneden taburcu edildiğini ve sağlık durumunun çok iyi olduğunu açıklamıştı.