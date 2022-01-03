Üye Girişi
Son dakika gündem: Tunus'ta milletvekilinin kaçırılma iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Son dakika gündem: Tunus'ta milletvekilinin kaçırılma iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı hakkında suç duyurusu

03.01.2022 19:03
Son dakika gündem: Tunus'ta milletvekilinin kaçırılma iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı hakkında suç duyurusu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tunus'ta 31 Aralık'ta sivil kıyafetli emniyet mensuplarının kaçırıp alıkoyduğu ileri sürülen Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tunus'ta 31 Aralık'ta sivil kıyafetli emniyet mensuplarının kaçırıp alıkoyduğu ileri sürülen Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bahiri'nin savunma heyetinden avukat Semir Dilu, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, "Nureddin el-Bahiri'nin kaçırılmasına ilişkin Başsavcılığa iki kişi hakkında şikayette bulunduk. Bu kişiler, Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'dır." dedi.

Dilu, konuyla ilgili bölgesel ve uluslararası insan hakları kuruluşlarıyla da irtibata geçileceğini kaydetti.

Hastanede açlık grevine başladı

Bahiri'nin şu an Binzert'teki Habib Bukatfa Hastanesi'nde yattığını belirten Dilu, milletvekilinin, açlık grevinde olduğunu ve ilaç almayı reddettiğini söyledi.

Avukat Dilu, 63 yaşındaki Bahiri'nin hastaneye kaldırılmadan önce tutulduğu yere ilişkin üç seçenek üzerinde durduklarını ifade etti, ancak ayrıntı paylaşmadı.

Basın toplantısında konuşan Tunus Avukatlar Birliğinin eski başkanı Abdurrezzak el-Keylani de gözaltı olmadığı için Bahiri'nin durumunu yasal olarak bilmediklerini, zorla kaybetme durumunun söz konusu olduğunu dile getirdi.

Keylani, "Bu uygulamalar, ceza hukukuyla yargılanır ve insanoğluna karşı işlenen en ciddi suçlar arasındadır." ifadesini kullandı.

Tunus makamlarından basın toplantısında söylenenlere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Tunus'taki Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu.

Nahda Hareketinin Sağlık Ofisinden dün yapılan açıklamaya göre, Bahiri'nin şeker, tansiyon, aritmi gibi düzenli ilaç kullanımını gerektiren kronik hastalıkları bulunuyor.

Hukukçu kimliğiyle tanınan Bahiri, 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini üstlenmişti.

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Milletvekili, Aralık, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Tunus'ta milletvekilinin kaçırılma iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı hakkında suç duyurusu - Son Dakika


Tırın çarptığı motosikletin sürücüsü, tek bir soru sordu Tırın çarptığı motosikletin sürücüsü, tek bir soru sordu         
19:03
Kabine Toplantısı başladı! Memur ve emekli zammı ana gündem maddesi Kabine Toplantısı başladı! Memur ve emekli zammı ana gündem maddesi         
16:50
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Aralık'ın en fazla artışı mutfakta değil, kırtasiyede oldu! Bilin bakalım hangi ürün Aralık'ın en fazla artışı mutfakta değil, kırtasiyede oldu! Bilin bakalım hangi ürün         
14:21
Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi         
12:49
Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor         
11:57
Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi         
11:50
Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı         
10:12
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01

Son Dakika Haberleri
19:02 Tırın çarptığı motosikletin sürücüsü, tek bir soru sordu
18:43 28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu
18:38 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Yeni rakam cep yakacak
18:33 2022 yılı trafik cezaları belli oldu
18:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat gerginliğinin çıktığı Suudi Arabistan'la ilgili açıklama geldi
18:14 İşte Trabzonspor'un Edin Visca için ödeyeceği ücret
17:42 Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu
17:27 Miras kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı
17:26 Tanju Özcan ve Alim Karaca'ya uyarı cezası verildi
17:25 Süper Lig'in kralından geri dönüş sinyali!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 19:09:48. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Tunus'ta milletvekilinin kaçırılma iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı hakkında suç duyurusu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement