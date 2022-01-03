Son dakika gündem: Tunus'ta milletvekilinin kaçırılma iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Tunus'ta 31 Aralık'ta sivil kıyafetli emniyet mensuplarının kaçırıp alıkoyduğu ileri sürülen Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bahiri'nin savunma heyetinden avukat Semir Dilu, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, "Nureddin el-Bahiri'nin kaçırılmasına ilişkin Başsavcılığa iki kişi hakkında şikayette bulunduk. Bu kişiler, Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'dır." dedi.

Dilu, konuyla ilgili bölgesel ve uluslararası insan hakları kuruluşlarıyla da irtibata geçileceğini kaydetti.

Hastanede açlık grevine başladı

Bahiri'nin şu an Binzert'teki Habib Bukatfa Hastanesi'nde yattığını belirten Dilu, milletvekilinin, açlık grevinde olduğunu ve ilaç almayı reddettiğini söyledi.

Avukat Dilu, 63 yaşındaki Bahiri'nin hastaneye kaldırılmadan önce tutulduğu yere ilişkin üç seçenek üzerinde durduklarını ifade etti, ancak ayrıntı paylaşmadı.

Basın toplantısında konuşan Tunus Avukatlar Birliğinin eski başkanı Abdurrezzak el-Keylani de gözaltı olmadığı için Bahiri'nin durumunu yasal olarak bilmediklerini, zorla kaybetme durumunun söz konusu olduğunu dile getirdi.

Keylani, "Bu uygulamalar, ceza hukukuyla yargılanır ve insanoğluna karşı işlenen en ciddi suçlar arasındadır." ifadesini kullandı.

Tunus makamlarından basın toplantısında söylenenlere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Tunus'taki Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu.

Nahda Hareketinin Sağlık Ofisinden dün yapılan açıklamaya göre, Bahiri'nin şeker, tansiyon, aritmi gibi düzenli ilaç kullanımını gerektiren kronik hastalıkları bulunuyor.

Hukukçu kimliğiyle tanınan Bahiri, 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini üstlenmişti.