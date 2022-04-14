Son dakika gündem: Tunus'ta Nahda Hareketi "dış fon ve lobi hizmeti almak" davasından berat etti - Son Dakika
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Son dakika gündem: Tunus'ta Nahda Hareketi "dış fon ve lobi hizmeti almak" davasından berat etti

14.04.2022 20:38
Son dakika gündem: Tunus'ta Nahda Hareketi "dış fon ve lobi hizmeti almak" davasından berat etti

Son dakika haber: Tunus'ta Nahda Hareketi, "seçim kampanyası için yurt dışından dış fon ve lobi hizmeti almak" suçlamasıyla açılan davadan berat etti.

Tunus'ta Nahda Hareketi, "seçim kampanyası için yurt dışından dış fon ve lobi hizmeti almak" suçlamasıyla açılan davadan berat etti.

Nahda Hareketi Yönetim Kurulu üyesi Sami el-Tariki, partisine 2019'daki seçim kampanyası sırasında "dış fon ve lobi hizmeti almak" suçlamasıyla açılan davaya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Söz konusu davanın Sayıştay'ın raporuna dayandırıldığını belirten Tariki, "2019 Parlamento seçimlerine ilişkin yayımlanan Sayıştay raporunda, başkent Tunus birinci listesinden seçime giren Nahda milletvekili adaylarının yurt dışından mali destek aldıkları yönünde iddialar yer aldı." diye konuştu.

Soruşturmaya konu olan iddiaların Nahda Hareketini yıpratmak üzere ortaya atıldığını belirten Tariki, "Soruşturmanın tamamlanmasının ardından açılan davada mahkeme heyeti sanıkların dinlenmesine gerek olmadığına karar verdi. Yani sanıklar beraat etti." ifadelerini kullandı.

Nahda Hareketi ve Tunus'un Kalbi Partisine "dış destek" soruşturması

Nahda Hareketi ve Tunus'un Kalbi Partisi hakkında, 2019'daki seçim kampanyası sırasında "dış fon ve lobi hizmeti almak" suçlamasıyla Temmuz 2021'de dava açılmıştı.

Suçlamalar arasında Nahda Hareketinin ABD merkezli bir "lobicilik" firmasıyla 30 bin dolar karşılığı anlaşma yaptığı da yer alıyor.

Nahda Hareketi ise tüm bu suçlamaları reddediyor.

Tunus'ta siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıldan bu yana aldığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Said, 25 Temmuz 2021'de Meclis'in çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Tunus Cumhurbaşkanı, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Ülkedeki bazı kesimler, Said'in Meclis'i saf dışı bırakan kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Milletvekili, Parlamento, Sayıştay, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Tunus'ta Nahda Hareketi 'dış fon ve lobi hizmeti almak' davasından berat etti - Son Dakika


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