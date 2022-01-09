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(ARŞİV) Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet hayatını kaybetti - Son Dakika

(ARŞİV) Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet hayatını kaybetti

09.01.2022 18:18

Fransız piyanist Stephane Blet, İsviçre'nin Cenevre kentinde yaşamını yitirdi.

Fransız piyanist Stephane Blet, İsviçre'nin Cenevre kentinde yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin müzisyenin yakınından aldığı bilgiye göre, Blet, 7 Ocak'ta bulunduğu Cenevre'de bir evin balkonundan düşerek 52 yaşında hayatını kaybetti.

Piyanistin yakını, bazılarının Blet'in ölümünü intihar gibi göstermeye çalıştığını ancak onun sağlıklı olduğunu ve hayatını kaybettiği akşam sosyal medya hesabından canlı yayın yapmayı planladığını aktardı.

Blet'in ölümün ardından Fransız gazeteci Pierre Jovanovic, yarın sabah Blet'i anacağını belirterek, "Stephane Blet 7 Ocak 2022'de meleklerle buluşmaya gitti. Bundan böyle cennette piyano çalacak, Liszt Satie Giulini'yi ve çok sevdiği bestelerini tekrarladığı herkesle buluşacaktır." ifadesini kullandı.

Blet ile birçok program yapan YouTuber Jim le Veilleur de Blet'in intihar etmeye niyeti olmadığını ancak maddi sorunlar yaşadığını söyledi.

15 Mart'ta AKM'de konser verecekti

Blet'in vefatına ilişkin AA muhabirine konuşan danışmanı Dilek Akdemir, ünlü piyanistle geçen yıl eylülden bu yana tanıştıklarını ve etkinliklerini planlamada piyaniste yardımcı olduğunu belirtti.

Akdemir, ünlü piyanistin 2016'dan bu yana, uğradığı boykotlar nedeniyle maddi imkansızlık içinde olduğunu kaydederek, "Sadece şimdiye kadar piyasaya sürülmüş plaklarından gelen teliflerle geçimini sağlıyordu. Kendisine destekte bulunmak üzere konserler ayarlamak için sürekli belediyelerle, kültür merkezleriyle görüşme içindeydim." şeklinde konuştu.

En son Blet'in 15 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) "Türk Osmanlı Rapsodisi" etkinliği düzenlemesi için anlaşma sağladıklarını anlatan Akdemir, "Gösterinin reklamları bugün yapılmaya başlamıştı, hatta biletler satışa çıkmıştı, fakat nasip olmadı." dedi.

Akyürek, Blet'in 7 Ocak'ta İsviçre'ye, Türk kökenli bir arkadaşına ziyarette bulunmak üzere gittiği, ardından Fransa'ya geçip annesini ziyaret ettikten sonra 25 Ocak'ta Türkiye'ye dönmeyi planladığı bilgisini paylaştı.

"Birçok kişi ölsün diye uğraştı"

Blet'in ölüm sebebine dair intihar iddialarını yalanlayan Akyürek, şöyle konuştu:

"Vefatının ardından Stephane'ın, geçen yıl Türkiye'de katıldığı bir televizyon programının ardından birden yere yığıldığını öğrendim. Bayılmasından sonra arkadaşları, hastaneye gidip sağlık kontrolü yapmasını söylemiş, fakat dikkate almamış. Benim yanımdayken de sağlığına dikkat etmezdi. Gittiği evde balkona çıktığı sırada, geçen yıl başına gelen şeyi yeniden yaşamış olabilir. İntihar etmiş olacağını düşünmüyorum."

Akyürek, Blet'in son yıllarında aldığı ölüm tehditlerine atıfta bulunarak, "Onun ölümüne birisi doğrudan sebep olmasa da birçok kişi el birliğiyle psikolojik olarak ölsün diye uğraştı." değerlendirmesinde bulundu.

Stephane Blet kimdir?

1969'da Paris'te doğan ve küçük yaşlarda piyano çalmaya başlayan Stephane Blet, ABD'li klasik piyanist Byron Janis'in, yeteneğini keşfetmesi üzerine New York'a gitti ve burada bir diğer piyanist Vladimir Horowitz'in asistanlığını yaptı.

İlk albümünü 15 yaşında yayınlayan piyanist, 1986'dan itibaren uluslararası konserler vermeye başladı.

Şimdiye kadar 500 civarında beste, 15 Osmanlı Rapsodisi ve 44 plağı bulunan Blet'e, Türk halk müziği konusunda yaptığı özel çalışmalar nedeniyle 1996'da devlet nişanı verildi.

Türkiye ve Türk kültürüne hayranlığıyla bilinen ünlü piyanist 2016'dan bu yana Türkiye'de yaşıyordu.

Blet, 2018'de Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı sırasında Türk askerine destek amaçlı konser vermişti.

Ölüm tehditleri almıştı

Konserin ardından PKK tarafından sosyal medyada ölüm tehditleri aldığını söyleyen Blet, Şubat 2019'da Türkiye'ye gelerek, hakkındaki ölüm tehditlerine karşı suç duyurusunda bulunmuştu.

Blet, konuya ilişkin AA muhabirine, "Birkaç aydır bir cehennemi yaşıyorum. Çünkü aynı zamanda PKK beni öldürmek istiyor. Fransa'da ve İsrail'de bulunan 'Ultra Siyonist' gruplar var ve tabii 'Anti Siyonist' olduğum ve Filistinliler adına çok konser verdiğim için beni öldürmek istiyorlar." ifadesini kullanmıştı.

Filistin'e ve Müslümanlara desteği nedeniyle başta ülkesi olmak üzere birçok yerde boykota uğrayan Blet'in birçok konseri iptal edildi ve YouTube kanalı kapatıldı.

Kendisini "Türk hayranı" olarak tanımlayan Blet, iyi derecede Türkçe konuşuyordu.

(ARŞİV) Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet hayatını kaybetti
(ARŞİV) Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet hayatını kaybetti
(ARŞİV) Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet hayatını kaybetti
(ARŞİV) Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet hayatını kaybetti
(ARŞİV) Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet hayatını kaybetti
(ARŞİV) Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet hayatını kaybetti
(ARŞİV) Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet hayatını kaybetti

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İsviçre, Türkiye, Vefat, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (ARŞİV) Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: (ARŞİV) Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet hayatını kaybetti - Son Dakika
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