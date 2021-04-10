Son dakika gündem: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü - Son Dakika

Muş'ta Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Arıbaş ve beraberindekiler daha sonra şehit polislerin mezarını ziyaret etti.

Burada Kur'an'ı Kerim okunması ve dualar edilmesinin ardından katılımcılar şehit kabirlerine karanfil bıraktı.