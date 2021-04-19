Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Hatay'ın İskenderun ilçesinde selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
İskenderun Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Havacılık Günleri etkinliği kapsamında 7 uçaktan oluşan tim, selamlama uçuşunda İskenderun semalarına ay yıldız çizdi.
Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sahil kordonunda cep telefonu kameralarıyla etkinliği kaydetti.
Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sahil kordonunda cep telefonu kameralarıyla etkinliği kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... 'Türk Yıldızları' Hatay semalarında selamlama uçuşu yaptı - Son Dakika