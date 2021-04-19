Bir evden gelen silah sesleri, ekipleri harekete geçirdi

Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastaneden, oğlunun cansız bedeni ile çıktı

Ağzında maske, önünde önlük! İftar öncesi vatandaşa pide yaptı, fırına gelenler tanıyamadı

İstanbul'un bir semtinde giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor

"Hayal kurmayın" diyen ünlü anketçi iki grubu işaret etti: Onlara ulaşan seçimi kazanır

İskenderun Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Havacılık Günleri etkinliği kapsamında 7 uçaktan oluşan tim, selamlama uçuşunda İskenderun semalarına ay yıldız çizdi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... 'Türk Yıldızları' Hatay semalarında selamlama uçuşu yaptı - Son Dakika

Beşiktaş Yöneticisi Cenk Sümer: Avrupa Süper Ligi'nden bize bir davet gelebilir

Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği bahçelere verilen zararı TEİAŞ görevlilerinin yaptığı ortaya çıktı

İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor

Bakan Elvan, 128 milyar dolar iddiaları hakkındaki bir soruda topu Merkez Bankası'na attı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti