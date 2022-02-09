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Son dakika gündem: Türkiye'de 108 bin 563 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 266 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika gündem: Türkiye'de 108 bin 563 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 266 kişi hayatını kaybetti

09.02.2022 19:38
Son dakika gündem: Türkiye'de 108 bin 563 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 266 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 108 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 108 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 108 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 88 bin 647 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,69, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,68 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 478 bin 985 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Omicron'un ilk etkileyip, yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor. Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde, hastalığı daha ağır geçirenler yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm, tedbir ve aşı." ifadelerine yer verdi.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Türkiye'de 108 bin 563 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 266 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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