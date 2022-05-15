Son dakika gündem: Türkiye'de 1154 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika gündem: Türkiye'de 1154 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti

15.05.2022 20:49
Son dakika gündem: Türkiye'de 1154 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 120 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 1154 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 120 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 1154 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 120 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 1154 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1190 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,47, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,17 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 625 bin 535 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Türkiye'de 1154 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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