Son dakika gündem: Türkiye'de son 24 saatte 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberler... Türkiye'de son 24 saatte 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Türkiye'de son 24 saatte 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca'dan 65 yaş ve üzerine, aşılama oranına bağlı olarak kısıtlamalarda esneme sinyali

Bakan Koca'dan bedava aşıya para verildi iddiasına yanıt: Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici firma aşıyı bedava verir mi?

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Tam kapanma gibi bir durumu şu an düşünmüyoruz

Öz kızını kurşuna yağmuruna tutarak katleden cani baba, mahkemede utanmadan kendisini savundu

Okan Bayülgen 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

Malaga, Nordin Amrabat transferindeki anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle Galatasaray'a 500 bin euro ödeyecek

Gardiyanlar, mahkumu döverek öldürdü! İnsanlıktan utandıran anların görüntüsü ortaya çıktı

Son Dakika! Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama: Nerede olursa olsun darbeye karşıyız