Son dakika gündem: Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika

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