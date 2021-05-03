Son dakika gündem: Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.
03.05.2021 19:47
Son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi 41 gündür kayıp olan gencin cansız bedeni okul bahçesindeki trafoda bulundu Görüntüler tepki toplamıştı! Kuralları hiçe sayıp parti düzenleyen otel Valilik kararıyla kapatıldı Liverpool, Uğurcan Çakır'ı rekor bonservis bedeliyle kadrosuna katacak Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atlattı Çin'de büyük firar! Tayvan Boğazı'nı küçük bir lastik botla geçti Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu