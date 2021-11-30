Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da Karaheybet hava eğitim alanında düşen askeri helikopterde şehit olanlar için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın Hızı rayonunda Karaheybet poligonunda talim uçuşu yapan bir askeri helikopterin düştüğünün, kazada şehit ve yaralıların bulunduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, şehitlere rahmet, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, mevkidaşına Azerbaycan'da yaşanan helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı, yaralanan askerler için de geçmiş olsun dileklerini iletti.