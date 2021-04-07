Son dakika gündem: Türkiye Düşünce Platformundan Diyanet İşleri Başkanlığının teravih namazıyla ilgili kararına destek - Son Dakika

Son dakika gündem: Türkiye Düşünce Platformundan Diyanet İşleri Başkanlığının teravih namazıyla ilgili kararına destek

07.04.2021 18:55
Son dakika gündem: Türkiye Düşünce Platformundan Diyanet İşleri Başkanlığının teravih namazıyla ilgili kararına destek, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye Düşünce Platformu (TÜDP), Diyanet İşleri Başkanlığının teravih namazlarının evlerde kılınmasının uygun olduğuna yönelik kararını desteklediğini açıkladı.

Türkiye Düşünce Platformu (TÜDP), Diyanet İşleri Başkanlığının teravih namazlarının evlerde kılınmasının uygun olduğuna yönelik kararını desteklediğini açıkladı.

TÜDP Yönetim Kurulunca yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyayı esir aldığı, insanlığı çaresiz bıraktığı ifade edildi ve virüsün mutasyona uğradığı belirtildi.

Virüsün ilk çıktığı günden bugüne kadar vaka sayısının 133 milyona, hayatını kaybedenlerin ise 2,9 milyon sınırına dayandığına işaret edilen açıklamada, Türkiye'de de geçen yıl martta ortaya çıkan virüs nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Salgının üçüncü dalgasının başladığı bugünlerde hükümet ve ilgili kurumların gerekli tedbirleri ve önlemleri aldığı, vatandaşlara da bu konuda büyük görevler düştüğü vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yakında idrak edecek olduğumuz mübarek ramazan ayını bu yıl da salgın gölgesinde geçirmek durumunda kalacağımız ortadadır. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığımız toplumun çeşitli kesimlerle gerekli istişareleri yapmış ve sonuçta ramazan ayının önemli bir ibadeti olan teravih namazıyla ilgili halkımızın sağlığını düşünerek ve sonradan oluşabilecek bazı tezviratları önlemek amacıyla bir karar almıştır. Bahar mevsiminde olmamız sebebiyle yağışlı ve soğuk havanın etkileri devam etmekte olup ve birçok bölgemizde halen kış mevsiminin etkileri devam etmektedir. Yağış, karanlık, tehlikeli hastalık ve hastaya bakmak gibi sebeplerle dahi farz namazlarının dahi birleştirilmesine ve herkesin kendi yerinde kılmasına izin veren bir fıkıh, sünnet olan bir namazı cemaatle camide kılmak için Müslümanların hayatlarını tehlikeye atmasına elbette izin vermeyecektir. Teravih namazının karanlıkta olması, salgın dolayısı ile cemaatin sevk ve idaresinin güçlüğünü göz önüne aldığımızda herkesin namazları evlerinde kılmasının daha doğru olacağına inanmaktayız."

Açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yaptığı "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil, evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik." açıklamasına destek verilirken tüm dünyayı etkileyen salgın sürecinin sona ermesi temennisinde bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Teravih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Türkiye Düşünce Platformundan Diyanet İşleri Başkanlığının teravih namazıyla ilgili kararına destek - Son Dakika


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