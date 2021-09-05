Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "Irak'ta huzur ve güvenliği hedef alan bu hain terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz" - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Kerkük vilayetine bağlı Reşit ile Musul vilayetine bağlı Mahmur ilçelerinde DEAŞ'lı teröristler ile çıkan çatışmalarda en az 15 Irak güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayarak, Irak hükümetine

taziyede bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Irak güvenlik güçleri ile DEAŞ terör örgütü mensupları arasında Kerkük ve Musul'da yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Irak'ın Kerkük vilayetine bağlı Reşit ile Musul vilayetine bağlı Mahmur ilçelerinde bugün Irak güvenlik güçleri ile DEAŞ'lı teröristler arasında çıkan çatışmalarda en az 15 Irak güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi. Söz konusu iğrenç terör saldırılarında hayatını kaybeden Irak güvenlik görevlilerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendiği belirtilerek, "Dost ve kardeş Irak halkı ile hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz" ifadesi kullanıldı.

"Irak'ta huzur ve güvenliği hedef alan bu hain terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz"

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Irak'ta huzur ve güvenliği hedef alan bu hain terör saldırılarını şiddetle kınıyor, komşumuz Irak'ın terörle mücadelesinde dayanışma içinde bulunduğumuzu ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." - ANKARA