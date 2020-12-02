Türkiye-Letonya siyasi istişareleri çevrim içi gerçekleştirilecek - Son Dakika

Türkiye-Letonya siyasi istişareleri çevrim içi gerçekleştirilecek
02.12.2020 12:32
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Letonya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Andris Pelss başkanlıklarında; Türkiye-Letonya siyasi istişarelerinin bugün çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Letonya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Andris Pelss başkanlıklarında; Türkiye-Letonya siyasi istişarelerinin bugün çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Letonya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Andris Pelss başkanlıklarında Türkiye-Letonya siyasi istişareleri, bugün çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Siyasi istişarelerde, dost ve müttefik Letonya ile ikili ilişkilerimiz her yönüyle ele alınacak; başta NATO çerçevesindeki dayanışmamız ve AB üyeliği sürecimiz olmak üzere bölgesel ve uluslararası güncel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.
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