Son dakika gündem: Türkmen Bakan Maruf askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı diledi - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Bingöl'den Bitlis'e gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakan Maruf, AA muhabirine gönderdiği mesajında, "Bitlis Tatvan yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 Türk askerinin şehit olması haberi bizi derinden üzmüştür." ifadesini kullandı.

Tüm Türkiye'ye başsağlığı dileyen Türkmen Bakan, şunları kaydetti:

"Yüce Allah'tan şehitlere rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türkiye Cumhuriyetine taziye dileklerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Allah rahmet eylesin."