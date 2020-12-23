Son dakika gündem: Tuvalette doğurdu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (2)- Yeniden - Son Dakika

Son dakika gündem: Tuvalette doğurdu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (2)- Yeniden

23.12.2020 09:21
Son dakika gündem: Tuvalette doğurdu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (2)- Yeniden, System.String[]

Son dakika habere göre 'Dünyaya getirdiği bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında' başlıklı haberimizi, ek bilgilerle yeniden servis ediyoruzYENİDEN----------------Burak GEZEN/ÇANAKKALE, - ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez beldesinde, evlerinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atarak...

'Dünyaya getirdiği bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında' başlıklı haberimizi, ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz

YENİDEN

----------------Burak GEZEN/ÇANAKKALE, - ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez beldesinde, evlerinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atarak ölüme terk eden E.Ç. (22) ile erkek arkadaşı M.P. (21) ve genç kızın anne ve babası gözaltına alındı.Kepez beldesi 75'inci Yıl Sokak'ta dün saat 20.00 sıralarında çöp konteynerlerinden atık kağıt toplayan 2 kadın, yeni doğmuş bir erkek bebek buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göbek bağı hala üzerinde olduğu belirtilen bebek, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak bebek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından bebeğini ölüme terk eden annenin E.Ç. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet masası ekipleri, kasten öldürme şüphelisi olarak E.Ç. ile evlilik dışı çocuğun babası olduğu belirtilen M.P.'yi gözaltına aldı. E.Ç.'nin ifadesi doğrultusunda, annesi D.Ç. (44) ile baba A.Ç. (47) de evdeki suç delillerini yok etmek suçlamasıyla gözaltına alındı.E.Ç.'nin polisteki ilk ifadesinde, olayı son ana kadar ailesinden gizlediği ve çocuğunu evde tuvalette dünyaya getirdiğini söylediği bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.


Son dakika gündem: Tuvalette doğurdu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (2)- Yeniden
Son dakika gündem: Tuvalette doğurdu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (2)- Yeniden

Polis, Kepez, Erkek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Tuvalette doğurdu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (2)- Yeniden - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, KDV'de indirimler 5 ay daha uzatıldı Yılbaşında yasağı delmenin yeni yolu! Kiralık villalara talep arttı Baskın yiyen gençlerin "şalterli kaçış" yöntemi polis ekiplerini bile şaşırttı Profesör uyardı: Koronavirüs; inme, kalp krizi ve kangren vakalarını artırdı Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı çıktı         
09:44
Son Dakika! Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüse yenik düştü Son Dakika! Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüse yenik düştü         
09:21
Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı         
09:01
Masumlar Apartmanı'nda ilk! Safiye, Naci'nin aşkına karşılık verdi Masumlar Apartmanı'nda ilk! Safiye, Naci'nin aşkına karşılık verdi         
08:15
Mutasyona uğrayan koronavirüs, yeni tedbirler getirecek mi? Bilim Kurulu bugün toplanıyor Mutasyona uğrayan koronavirüs, yeni tedbirler getirecek mi? Bilim Kurulu bugün toplanıyor         
08:12
MasterChef Türkiye'de elemeye kalan 2. yarışmacı belli oldu MasterChef Türkiye'de elemeye kalan 2. yarışmacı belli oldu         
07:36
Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı         
23:44
Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti         
20:17
Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi         
18:48
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
4 gündür kayıp olan genç arkadaşının evinde ölü bulundu 4 gündür kayıp olan genç arkadaşının evinde ölü bulundu         
17:56
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar         
15:17
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in komisyona sunduğu rakam Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in komisyona sunduğu rakam         
13:38
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 09:54:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Tuvalette doğurdu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (2)- Yeniden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei