Tuzla Piyade Okulu içindeki 41. Bakım Müdürlüğü'nde patlamayla çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Tuzla Piyade Okulu içindeki 41. Bakım Müdürlüğü'nde patlamayla çıkan yangın kontrol altına alındı

08.04.2022 09:42
Tuzla Piyade Okulu içindeki 41. Bakım Müdürlüğü'nde patlamayla çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangın, Tuzla Piyade Okulu yerleşkesinde bulunan 41'inci Bakım Onarım Müdürlüğü Ar-Ge bölümünde yer alan mühimmat deposunda meydana geldi.

Yangın, Tuzla Piyade Okulu yerleşkesinde bulunan 41'inci Bakım Onarım Müdürlüğü Ar-Ge bölümünde yer alan mühimmat deposunda meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Saat 02.00 sıralarında Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı içinde bulunan 41. Bakım Müdürlüğü'nde bilinmeyen bir sebeple patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yaşanan patlamanın mühimmat patlaması sonucu yaşandığı iddia edildi.

İtfaiye ekiplerinin bilgisine göre olayda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin uzun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma işlemleri sürdülürdü.

(Mustafa Ayabakan-İHA)

Tuzla Piyade Okulu içindeki 41. Bakım Müdürlüğü'nde patlamayla çıkan yangın kontrol altına alındı
Tuzla Piyade Okulu içindeki 41. Bakım Müdürlüğü'nde patlamayla çıkan yangın kontrol altına alındı
Tuzla Piyade Okulu içindeki 41. Bakım Müdürlüğü'nde patlamayla çıkan yangın kontrol altına alındı
Tuzla Piyade Okulu içindeki 41. Bakım Müdürlüğü'nde patlamayla çıkan yangın kontrol altına alındı

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Mühimmat, İtfaiye, Yangın, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuzla Piyade Okulu içindeki 41. Bakım Müdürlüğü'nde patlamayla çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


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