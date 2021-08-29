Tuzla Tepeören'de bulunan çiftlikte meydana gelen olayda iddiaya göre; servis şoförü A.E., otluk alanda eşeğe cinsel istismarda bulunmak istedi. Çiftlikte bulunanlar da A.E 'yi önce bir süre kovaladı, sonra ellerindeki sopalarla darbetmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli A.E., polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › TUZLA'DA EŞEĞE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMAK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLEN ŞOFÖR DARBEDİLDİ - Son Dakika