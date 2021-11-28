Üye Girişi
TUZLA'DA FREN YERİNE GAZA BASTI; KALDIRIMDAKİ KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ - Son Dakika

TUZLA'DA FREN YERİNE GAZA BASTI; KALDIRIMDAKİ KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

28.11.2021 10:03

Otomobil, 3 dükkana ve 3 araca zarar verdi.

Otomobil, 3 dükkana ve 3 araca zarar verdi.

Emin YEŞİL - Gamze ŞİMŞEK - Ramazan EĞRİ İSTANBUL, (DHA)

TUZLA'da iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, kasap dükkanının cam korkuluklarından içeri girdi. Hızını alamayan araç, 3 otomobile çarptıktan sonra durabildi. Bir yayanın da ölümden döndüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tuzla'da 25 Kasım Perşembe günü saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Yasemin Ural 34 VJ 9051 plakalı otomobiliyle cadde üzerinde ilerlediği sırada düşen çantasını almak için öne eğildi. Bu sırada fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle bir kasap dükkanının cam korkuluklarından içeri girdi. Araç daha sonra park halindeki 2 otomobile ve seyir halindeki 1 otomobile çarparak durabildi. Kazada yan yana bulunan 3 dükkan ve 3 araçta hasar meydana geldi.

KALDIRIMDAKİ YAYAYI TEĞET GEÇTİ

Şans eseri ölü ya da yaralının bulunmadığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede ilerleyen otomobilin çıktığı kaldırımda yürüyen bir kadını teğet geçtiği, ardından aracın bir kasap dükkanının cam korkuluklarından içeri girdiği, kaldırımdaki kadının korkuyla kaçtığı ve otomobilin kaldırımda ilerledikten sonra diğer araçlara çarptığı görülüyor.

ÖLÜM KALIM OLMADIĞI İÇİN ŞANSLI HİSSEDİYORUZ KENDİMİZİ

Kasap dükkanının sahibi Salih Kayançiçek, Sabah saatlerinde gelir gelmez şoka uğradık olanları gördükten sonra. Bir sürücü arkadaşımız direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Böyle bir talihsiz olay oluyor. Ölüm kalım olmadığı için şanslı hissediyoruz kendimizi. Kadın, 'Çantamı alıyordum o arada direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Frene basacağıma gaza bastım.' demiş. Zaten şoför buradan geçtiği zaman hiçbir şey hatırlamıyor benim anladığım kadarıyla. En son çarpıp orada duruyor. Bize aktarılan bu. Şuradan geliyor 3 dükkanımız zarar görüyor. Sonra 3 araca vurup, ileride en sonunda freni tutuyor, aklına geliyor. Frene basıyor arabayı durdurabiliyor dedi.

TUZLA'DA FREN YERİNE GAZA BASTI; KALDIRIMDAKİ KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
TUZLA'DA FREN YERİNE GAZA BASTI; KALDIRIMDAKİ KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
TUZLA'DA FREN YERİNE GAZA BASTI; KALDIRIMDAKİ KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
TUZLA'DA FREN YERİNE GAZA BASTI; KALDIRIMDAKİ KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
TUZLA'DA FREN YERİNE GAZA BASTI; KALDIRIMDAKİ KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
TUZLA'DA FREN YERİNE GAZA BASTI; KALDIRIMDAKİ KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
TUZLA'DA FREN YERİNE GAZA BASTI; KALDIRIMDAKİ KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
TUZLA'DA FREN YERİNE GAZA BASTI; KALDIRIMDAKİ KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
TUZLA'DA FREN YERİNE GAZA BASTI; KALDIRIMDAKİ KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Otomobil, Tragger, Vefat, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZLA'DA FREN YERİNE GAZA BASTI; KALDIRIMDAKİ KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı! Fırtına, yarından itibaren etkili olacak 15:57 Son dakika: Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı! Fırtına, yarından itibaren etkili olacak Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz 14:26 Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim 14:01 Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim
Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı 11:30 Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş 11:26 Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var 09:37 Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var
Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz 23:12 Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı 18:39 Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
15:39 Son Dakika: Tam 5 gollü maç! Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Konyaspor'un serisini bozdu
15:29 Yerin altından gelen ses tüm köyü korkuttu! Toprağın altından kayıp at çıktı
15:22 İHH gönüllüleri son yolculuğuna uğurlanıyor! Yusuf Taha, Zonguldak'ta defnedildi
15:10 All Star heyecanı daha şimdiden başladı! Turabi, "Artık Survivor katılmaz" diyenlere tokat gibi cevap verdi
14:46 "Bozulmasın, rahat edeyim" diyerek 1 milyon TL'lik araç aldı ama başı daha çok ağrıdı
14:45 Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:19 Büyük kavuşmaya az kaldı! Galatasaraylılar'ın hayalini kurduğu Hagi yolda
14:02 Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar
14:00 Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim
13:59 Korkunç kazayı anlattı! Bakan Derya Yanık da büyük tehlike atlatmış
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar         
16:08
Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:45
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar         
14:03
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı         
13:59
Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim         
11:29
Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti         
09:40
Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi         
09:28
Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark         
21:06
HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor         
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı         
17:05
Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
16:35
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim!         
12:25
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 16:13:26. #1.11#
SON DAKİKA: TUZLA'DA FREN YERİNE GAZA BASTI; KALDIRIMDAKİ KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement