Son dakika gündem: Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Son dakika gündem: Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

31.12.2020 21:25
Son dakika gündem: Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

İçişleri Bakanlığınca daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.

Buna göre market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 00.00'a kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek, bu iş yerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-00.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cuma, cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-00.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince balıkçı ve balık tezgahları iş yerleri de 10.00-17.00 saatlerinde hizmet sunabilecek.

Yılbaşı partisi veya kutlama organizasyonu yapılmamasına yönelik sıkı denetim

Öte yandan, İçişleri Bakanlığınca valiliklere yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili gönderilen ek genelge kapsamında, kısıtlama süresince Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla engelli vatandaşlar ile 65 yaş ve üzeri ya da kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarının temin edilmesi ve giderilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi sağlanacak.

Başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların tam mesai yaptığı yılbaşı akşamında Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan diğer önlemlerle birlikte, konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler de dahil olmak üzere hiçbir mekanda yılbaşı partisi veya kutlama organizasyonu yapılmamasına yönelik sıkı denetimler yürütülüyor.

Merkez birimleri ve bağlı kuruluşlarında personel planlamasını yapan Bakanlık, sahadaki durumu 24 saat esasına göre takip ediyor.

Pazartesi, Türkiye, Cuma, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika


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