Son dakika gündem: Uganda'da seçimden önce tırmanan şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 37'ye çıktı - Son Dakika

Son dakika gündem: Uganda'da seçimden önce tırmanan şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 37'ye çıktı

20.11.2020 15:53
Son dakika gündem: Uganda'da seçimden önce tırmanan şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 37'ye çıktı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Uganda'da devlet başkanlığı için aday olan Ulusal Birlik Platformu (NUP) Başkanı Robert Kyagulanyi'nin gözaltına alınmasının ardından, destekçileri ile polis arasında çıkan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Uganda'da devlet başkanlığı için aday olan Ulusal Birlik Platformu (NUP) Başkanı Robert Kyagulanyi'nin gözaltına alınmasının ardından, destekçileri ile polis arasında çıkan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Uganda polisi, başkent Kampala'da yaşanan olaylarda 37 kişinin öldüğünü açıkladı.

Öte yandan Güvenlik Bakanı Elly Tumwine, protestocuların gösterilere devam etmeleri halinde sonucuna katlanmak zorunda kalacaklarını belirterek, "Bu yaşananlar kasıtlı ve önceden planlanmış kaos çıkarma hareketiydi, delillerimiz var." diye konuştu.

Olaylarla ilgili 350'den fazla kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

Polis, şiddet olaylarından ve ölümlerden protestocuları sorumlu tutarken, Ugandalı aktivistler ise göstericilerin polis kurşunuyla öldüğünü ileri sürdü.

Uganda polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seçim çalışmalarına 200 kişiden az olması kaydıyla izin verildiği ancak Kyagulanyi'nin propaganda faaliyetlerini daha fazla kişiyle yaptığı için çarşamba günü gözaltına alındığı bilgisini paylaşmıştı.

Kyagulanyi'nin gözaltına alınmasının ardından, 4 başkan adayı seçim kampanyasına ara vermişti.

Seçimde 11 aday yarışacak

Uganda'da 14 Ocak'ta düzenlenecek genel seçimlerde 11 başkan adayı yarışacak.

Bobi Wine olarak da bilinen pop yıldızı 38 yaşındaki Kyagulanyi, 1986'dan beri iktidarda olan Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.

Kyagulanyi, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'yi, seçim öncesi muhalifleri polis zoruyla sindirmeye çalışmakla suçluyor.

34 yıldır iktidarda bulunan Museveni de seçimlerde yeniden aday oldu. 1986'da askeri darbeyle göreve gelen Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.

Yoweri Museveni, Şiddet, Uganda, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Uganda'da seçimden önce tırmanan şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 37'ye çıktı - Son Dakika


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