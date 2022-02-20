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Son dakika gündem: Ukrayna'da savaş olasılığına karşı sivillere "temel savunma eğitimi" verildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Ukrayna'da savaş olasılığına karşı sivillere "temel savunma eğitimi" verildi

20.02.2022 16:12
Son dakika gündem: Ukrayna'da savaş olasılığına karşı sivillere "temel savunma eğitimi" verildi

Edinilen son dakika haberine göre Ukrayna-Rusya gerginliği sürerken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de eski askerler ve gönüllüler, sivil halka muhtemel bir savaş olasılığına karşı "temel askeri eğitim" vermeye devam ediyor.

Ukrayna- Rusya gerginliği sürerken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de eski askerler ve gönüllüler, sivil halka muhtemel bir savaş olasılığına karşı "temel askeri eğitim" vermeye devam ediyor.

Dolobetskiy Adası'nda verilen eğitim, Sağ Sektör Partisi'nin inisiyatifiyle gerçekleşti.

Temel eğitime kadınlar da dahil farklı yaş gruplarından pek çok Ukraynalı katıldı.

4'e ayrılan gruplarla olası bir savaş durumunda "ilk yardım", "silah kullanımı", "harita kullanımı" ve "patlayıcı maddeler hakkında temel bilgiler" paylaşıldı.

Katılımcılar temel askeri eğitim alırken, diğer taraftan da vatandaşların plajda voleybol oynamaları ve yüzmeleri dikkati çekti.

"Eğitimle korkuyu azaltmayı amaçlıyoruz"

Sağ Sektör Partisi Kiev Başkanı Yuriy Gurenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği ikinci kez düzenlediklerini belirtti.

Rusya'nın saldırı tehdidi nedeniyle insanların korktuğunu aktaran Gurenko, "Umarım bugün bu kişiler gelecekte hayatlarını kurtarabilecek şeyler öğrenir. Bu eğitimle halk arasındaki korkuyu azaltmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

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Ukrayna, Savaş, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ukrayna'da savaş olasılığına karşı sivillere 'temel savunma eğitimi' verildi - Son Dakika


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