Son dakika gündem: Ukrayna'da savaşa tanık olan Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Ukrayna'da savaşa tanık olan Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı

01.03.2022 14:32
Son dakika gündem: Ukrayna'da savaşa tanık olan Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı

Son dakika haberine göre Tatil için gittikleri Ukrayna'da savaşın ortasında kalan Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı.

Tatil için gittikleri Ukrayna'da savaşın ortasında kalan Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Ukrayna'dan getirilen kadın ve çocukların olduğu 45 kişilik grup Hamzabeyli Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yaptı.

Yavuz Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya tatil için gittiğini, tatilinin bitmesine kısa bir süre kala savaşın başladığını aktardı.

Dönüşüne 1 gün kala Rusya'nın bulundukları kenti bombaladığını anlatan Dönmez, "Cuma günü dönecektim, perşembe günü balkona çıktığımda tesadüf olarak patlamaları kendi gözümle gördüm. Sonra bir panik hali oldu, hiçbir şey yapamadık. Ertesi gün patlamalar yoğunlaşınca Moldova sınırına doğru yola çıktık. Uzun süre yollarda bekledik, en sonunda konsolosluk aracılığıyla Türkiye'ye gelebildim." diye konuştu.

Dönmez, Ukrayna halkının çok yardımsever ve yürekli olduğunu, yabancılara da her türlü yardımı yaptıklarını belirtti.

"Sosyal medyayı çok iyi takip etsinler"

Ukrayna'ya tatile giden bir başka Türk vatandaşı Bilal Orhan ise Türkiye'ye gelmelerine rağmen sevinemediklerini, Ukrayna'da çok kişinin hala sığınaklarda yaşadığını belirtti.

Özellikle Ukrayna'dan tahliye imkanı bulamayan vatandaşlara seslenen Orhan "Sosyal medyayı çok iyi takip etsinler. Birçok kişi buradan haberleşerek ülkeden çıkış yapabiliyor. Konsoloslukları çok iyi takip etsinler. Gerçekten çok zor durumdalar. Bombalamalar nedeniyle oradan ayrılamayan çok fazla Türk vatandaşı var. İnsanlar sığınaklarda yaşıyor, Allah yardımcıları olsun .İnşallah bir an önce onlar da kurtulur." dedi.

Son dakika gündem: Ukrayna'da savaşa tanık olan Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı
Son dakika gündem: Ukrayna'da savaşa tanık olan Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı
Son dakika gündem: Ukrayna'da savaşa tanık olan Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı
Son dakika gündem: Ukrayna'da savaşa tanık olan Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı

YORUMLAR
500
Polonya'ya giriş yapan Türk vatandaşları tahliye ediliyor Polonya'ya giriş yapan Türk vatandaşları tahliye ediliyor Ukrayna'daki Türk Vatandaşlarının Tahliyesi Devam Ediyor Ukrayna'daki Türk Vatandaşlarının Tahliyesi Devam Ediyor

Ukrayna, Türkiye, Tatil, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ukrayna'da savaşa tanık olan Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı - Son Dakika


Son Dakika
14:33 Demet Özdemir'in isteğiyle estetik yaptırdığı iddia edilmişti! Oğuzhan Koç, tiye alarak yalanladı
14:19 Evlilik Hakkında Her Şey 21. bölümü bu akşam ekranlarda! Azra, Yıldırım'ın ölümünü atlatamıyor
14:10 Savaşta son durum: Kremlin misket-vakum bombası iddialarına 'yalan' dedi ve Zelenski'yi ordusuna silah bıraktırmaya çağırdı!
14:10 Benzin istasyonunun kamerasına takıldı! Bir türlü birbirini bulamayan adamlar herkesi kahkahaya boğdu
14:07 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi?
14:01 Destan bu akşam izleyiciyle buluşuyor! Batuga ve Akkız zindandan kurtulabilecek mi?
13:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıkladı: Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacağız, asker göndermeyeceğiz
13:54 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Han, Ceylan için değişiyor
13:51 Yeni dizi 'Baba' 3. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Kadir'den İlhan'a yüzyıllık ayar
13:32 Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Amacımıza ulaşana kadar Ukrayna'dayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 14:45:36. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Ukrayna'da savaşa tanık olan Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement