Son dakika gündem: Ukrayna'da savaşa tanık olan Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Tatil için gittikleri Ukrayna'da savaşın ortasında kalan Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Ukrayna'dan getirilen kadın ve çocukların olduğu 45 kişilik grup Hamzabeyli Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yaptı.

Yavuz Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya tatil için gittiğini, tatilinin bitmesine kısa bir süre kala savaşın başladığını aktardı.

Dönüşüne 1 gün kala Rusya'nın bulundukları kenti bombaladığını anlatan Dönmez, "Cuma günü dönecektim, perşembe günü balkona çıktığımda tesadüf olarak patlamaları kendi gözümle gördüm. Sonra bir panik hali oldu, hiçbir şey yapamadık. Ertesi gün patlamalar yoğunlaşınca Moldova sınırına doğru yola çıktık. Uzun süre yollarda bekledik, en sonunda konsolosluk aracılığıyla Türkiye'ye gelebildim." diye konuştu.

Dönmez, Ukrayna halkının çok yardımsever ve yürekli olduğunu, yabancılara da her türlü yardımı yaptıklarını belirtti.

"Sosyal medyayı çok iyi takip etsinler"

Ukrayna'ya tatile giden bir başka Türk vatandaşı Bilal Orhan ise Türkiye'ye gelmelerine rağmen sevinemediklerini, Ukrayna'da çok kişinin hala sığınaklarda yaşadığını belirtti.

Özellikle Ukrayna'dan tahliye imkanı bulamayan vatandaşlara seslenen Orhan "Sosyal medyayı çok iyi takip etsinler. Birçok kişi buradan haberleşerek ülkeden çıkış yapabiliyor. Konsoloslukları çok iyi takip etsinler. Gerçekten çok zor durumdalar. Bombalamalar nedeniyle oradan ayrılamayan çok fazla Türk vatandaşı var. İnsanlar sığınaklarda yaşıyor, Allah yardımcıları olsun .İnşallah bir an önce onlar da kurtulur." dedi.