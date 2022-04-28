Son dakika gündem: Ukrayna'da savaşın yıkımına uğrayan şehir: Harkiv - Son Dakika
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Son dakika gündem: Ukrayna'da savaşın yıkımına uğrayan şehir: Harkiv

28.04.2022 18:40

Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarından en çok etkilenen şehirlerden Harkiv'de savaşın izleri adım başı gözler önüne seriliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarından en çok etkilenen şehirlerden Harkiv'de savaşın izleri adım başı gözler önüne seriliyor. Binalarını oturulamayacak hale getiren bombardıman yüzünden Harkivliler, başka şehirlere başka ülkelere göç etti. Terk edilmiş evlerin odaları, sahiplerinin hatırlarıyla dolu. Duvarda asılı fotoğraflar, çocuk oyuncakları, dini inanç sembolü haç, saksıda susuzluktan solmuş çiçekler ve paramparça olmuş mutfak eşyaları... Çatışmaların şiddeti, Harkiv'i hayalet şehir kimliğine büründürmüş.

Son dakika gündem: Ukrayna'da savaşın yıkımına uğrayan şehir: Harkiv
Son dakika gündem: Ukrayna'da savaşın yıkımına uğrayan şehir: Harkiv
Son dakika gündem: Ukrayna'da savaşın yıkımına uğrayan şehir: Harkiv
Son dakika gündem: Ukrayna'da savaşın yıkımına uğrayan şehir: Harkiv

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Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ukrayna'da savaşın yıkımına uğrayan şehir: Harkiv - Son Dakika


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