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Son dakika haber | Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Müsteşarı Donfried ile bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haber | Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Müsteşarı Donfried ile bir araya geldi

13.12.2021 22:54

Son dakika gündem haberine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ilk kez gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Donbas krizine ilişkin müzakere süreci ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı konularını ele aldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ilk kez gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Donbas krizine ilişkin müzakere süreci ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı konularını ele aldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kuleba, ülkesinin sınırlarındaki ve "geçici olarak işgal altındaki bölgelerde" güvenlik durumuna ilişkin bilgi verdi.

Ülkesinin Rusya-Ukrayna krizinin çözümünde siyasi ve diplomatik uzlaşıya bağlı olduğunu kaydeden Kuleba, Almanya'daki yeni koalisyon hükümetinin Ukrayna'daki barışın tesisine verdiği önem dolayısıyla minnettar olduklarını ifade etti.

Ülkesinin Normandiya formatı kapsamındaki çalışmaları desteklediğini belirterek, bu kapsamda Fransa ile Almanya'nın Rusya'yı tekrar müzakere masasına oturtma çabaları için teşekkür eden Kuleba, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattına ilişkin net duruşu için de Alman mevkidaşına teşekkürlerini iletti.

Baerbock da Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteklerini teyit ederek, Normandiya formatındaki müzakere sürecine tekrar başlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Taraflar projenin Avrupa enerji yasası mevzuatına uyması gerektiğini dile getirdi.

Rusya'nın olası yeni bir gerginliğine karşı ABD hazır

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan diğer bir açıklamaya göre, Kuleba, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Müsteşarı Karen Donfried ile Kiev'de bir araya geldi.

Görüşmede, taraflar, Donfried'in Moskova ziyareti öncesi pozisyonlarını koordine etti.

Ukrayna'ya ilişkin Ukrayna'sız bir karar alınmayacağı prensibini desteklediğini ifade eden Donfried, Ukrayna'nın egemenliğine ABD'nin sarsılmaz desteğini teyit etti ve Rusya'nın olası yeni bir gerginliği tırmandırma girişimine karşı Ukrayna ve Avrupalı müttefikleriyle caydırıcı bir paket uygulamaya hazır olduklarını vurguladı.

Kuleba, gerginliğin azaltılması ve barışçıl çözüm yolunda ABD'nin aktif katılımını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Son dakika haber | Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Müsteşarı Donfried ile bir araya geldi
Son dakika haber | Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Müsteşarı Donfried ile bir araya geldi
Son dakika haber | Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Müsteşarı Donfried ile bir araya geldi
Son dakika haber | Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Müsteşarı Donfried ile bir araya geldi

Dmitro Kuleb, Müzakere, Doğalgaz, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Müsteşarı Donfried ile bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Müsteşarı Donfried ile bir araya geldi - Son Dakika
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