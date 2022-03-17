Son dakika gündem: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Bakan Çavuşoğlu ile Lviv'de bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika gündem: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Bakan Çavuşoğlu ile Lviv'de bir araya geldi Açıklaması

17.03.2022 16:55
Son dakika gündem: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Bakan Çavuşoğlu ile Lviv'de bir araya geldi Açıklaması

Son dakika haberleri: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'yi de Rusya-Ukrayna savaşının çözümünde garantör ülkeler arasında görmek istediklerini söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'yi de Rusya-Ukrayna savaşının çözümünde garantör ülkeler arasında görmek istediklerini söyledi.

Kuleba, Lviv'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere bir araya geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı, görüşmeden önce basına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ukrayna krizinde oynadığı aktif rolden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuleba, Çavuşoğlu'nun Moskova ziyareti sonrası Kiev'e geldiğine dikkati çekerek, son günlerde Çavuşoğlu ile yakın temas içinde olduklarını kaydetti.

Dmitro Kuleba, savaşın başladığı ilk günden itibaren Türkiye'nin ilkeli bir duruş sergilediğini belirterek, barış hedefine ulaşılabilmesi için Türkiye ile iş birliği yapmayı dört gözle beklediklerini ifade etti.

Çavuşoğlu'na kişisel çabalarından ötürü teşekkür eden Kuleba, "Kararlılığınız, cesaretiniz ve şahsen ziyaretiniz, Türkiye'nin aktif bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor." diye konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı, Çavuşoğlu ile görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında da savaşın durdurulması için her türlü çabaya hazır olduklarını bildirdi.

Ukrayna'nın, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını büyük memnuniyetle karşıladığını dile getiren Kuleba, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının bir araya getirilmesine ilişkin, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, diğer ülke dışişleri bakanlarının yapamadığı bir şeyi başardı." ifadesini kullandı.

Kuleba, bundan sonraki çalışmaların, Ukrayna ve Rusya liderlerinin görüşmesi üzerine yoğunlaşacağına dikkati çekerek, "Rusya'nın ülkemize yönelik saldırısına son vermek ve Rus birliklerinin geri çekilmesini sağlamak amacıyla her tür çabaya hazırız." diye konuştu.

Ukrayna'nın, savaşın bir an evvel sona ermesi için çaba sarf edeceğini belirten Kuleba, basına yansıyan ve Türkiye'nin de garantör olarak gösterildiği 15 maddelik mutabakat metninin temelde Rusya'nın isteklerini içeren bir belge olduğunu ifade etti.

Kuleba, bu metnin, Ukrayna'nın kabul ettiği maddeler şeklinde yorumlanmaması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ukrayna, daha savaş başlamadan önce BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri, artı Türkiye ve Almanya'nın katılımıyla zirve toplantısının düzenlenmesi konusunda bir inisiyatif ortaya koydu. Dolayısıyla bu inisiyatifi geliştirerek, biz doğal olarak Türkiye'yi de garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz. Türkiye Karadeniz bölgesinde istikrar dengesini sağlayan çok büyük bir otoritere ve itibara sahip bir ülkedir."

Kuleba, Ukrayna'nın çok taraflı bir anlaşmaya ihtiyacı olduğunun altını çizerek, Mariupol'den mümkün olduğunca çok insan tahliye etmeye çalıştıklarını ancak sorunun Ukrayna tarafıyla değil Rusya ile ilgili olduğunu belirtti.

Son dakika gündem: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Bakan Çavuşoğlu ile Lviv'de bir araya geldi Açıklaması
Son dakika gündem: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Bakan Çavuşoğlu ile Lviv'de bir araya geldi Açıklaması
Son dakika gündem: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Bakan Çavuşoğlu ile Lviv'de bir araya geldi Açıklaması
Son dakika gündem: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Bakan Çavuşoğlu ile Lviv'de bir araya geldi Açıklaması

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Bakan Çavuşoğlu ile Lviv'de bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


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