Son dakika gündem: Ukrayna, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Orta Doğu'da kalıcı bir barış umduğu belirtildi.

Ukrayna'nın İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, "Bu önemli gelişmeyi mümkün kılan tüm uluslararası tarafların ara buluculuk gayretlerini takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.