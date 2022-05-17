Son dakika gündem: Ukrayna: Lviv'deki askeri unsura saldırı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Ukrayna: Lviv'deki askeri unsura saldırı düzenlendi

17.05.2022 03:41
Son dakika gündem: Ukrayna: Lviv'deki askeri unsura saldırı düzenlendi

Gelen son dakika haberlerine göre Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan bir askeri unsurun vurulduğu bildirildi.

Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan bir askeri unsurun vurulduğu bildirildi.

Lviv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Maksim Kozitskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Lviv'in Yavorivskiy bölgesinde Polonya sınırına yakın askeri altyapı unsuru vuruldu." ifadesini kullandı.

Bölgedeki hava savunma sisteminin saldırı esnasında devreye girdiğini belirten Kozitskiy, olayla ilgili detaylı bilginin sabah saatlerinde verileceğini kaydetti.

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadovıy da vatandaşlara sirenlere dikkat etme ve korunma çağrısında bulundu.

YORUMLAR
500
McDonald's Rusya'dan çekilme kararı aldı! Şubelerini satışa çıkardı McDonald's Rusya'dan çekilme kararı aldı! Şubelerini satışa çıkardı Son dakika haberleri: Luhansk Valisi Gayday: 'Syevyerodonetsk şehrine 11 topçu saldırı düzenlendi' Son dakika haberleri: Luhansk Valisi Gayday: 'Syevyerodonetsk şehrine 11 topçu saldırı düzenlendi'

Saldırı, Ukrayna, Polonya, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ukrayna: Lviv'deki askeri unsura saldırı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Benzin fiyatına 1 lira 70 kuruş zam yapıldı! Litre fiyatı neredeyse 23 liraya çıktı
00:43 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Metaverse evreninde dünyanın ilk siyasi mitingini verecek!
00:41 İsveç ve Finlandiyalılardan tepki toplayan anket cevabı! "Türkiye'ye bir saldırı olursa savunalım mı?" sorusuna olumsuz yanıt verdiler
00:31 Torrent'in sözleri futbolseverleri ikiye böldü: Türkiye dışına çıkarsanız, orada farklı bir futbol var
00:13 Erdoğan'dan El Nahyan'ın vefatı sebebiyle BAE'ye taziye ziyaretinde bulunacak
23:34 CHP, SADAT'ı Meclis gündemine taşıyor: Göreceğiz bakalım bu SADAT denilen yapıyı oylarıyla kimler kollayacak
23:30 Kerem Aktürkoğlu, "Harry Potter" sevincini neden yapmadı? Gazetecilere verdiği cevap üzdü: Yorgunum
23:10 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Arapça çağrıda bulundu: Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz
22:44 "Bir Şarkısın Sen" yarışmasının sempatik ismi Berna Karagözoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı
22:28 Lewandowski soluğu Türkiye'de aldı! Eşinin paylaşımı taraftarı mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 03:47:29. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Ukrayna: Lviv'deki askeri unsura saldırı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement