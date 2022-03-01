Son dakika gündem: Ukrayna'nın batı sınırındaki Berehove şehrinde savaşa rağmen sükunet hakim - Son Dakika
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Son dakika gündem: Ukrayna'nın batı sınırındaki Berehove şehrinde savaşa rağmen sükunet hakim

01.03.2022 22:15
Son dakika gündem: Ukrayna'nın batı sınırındaki Berehove şehrinde savaşa rağmen sükunet hakim

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ukrayna'nın batısında Macaristan sınırında yer alan Berehove kentinde Rusya-Ukrayna savaşına rağmen sükünet hakim.

Ukrayna'nın batısında Macaristan sınırında yer alan Berehove kentinde Rusya-Ukrayna savaşına rağmen sükünet hakim.

İki ülke arasında süren savaş nedeniyle çok sayıda Ukraynalı komşu ülkelere sığınırken Ukrayna'nın Macaristan sınırında yer alan ve yaklaşık 25 bin nüfusa sahip Berehove kentinde normal hayat devam ediyor.

Savaşın çirkin yüzünün henüz görülmediği şehirde bazı iş yerlerinin kapalı olması dikkati çekerken kent sakinleri yaşadıkları süreci AA muhabirine anlattı.

Burada market işleten Ukraynalı Zoltan, ailesinin Macaristan'a gittiğini ama kendisinin Ukrayna'da kalmaya devam edeceğini söyledi.

Zoltan, bölgede yiyecek içecek tedarikinde henüz sorun yaşanmadığını belirterek savaş başladıktan sonra halkın daha ziyade temel gıda maddesi aldığını aktardı.

Savaşın bir an önce bitmesini umduğunu dile getiren Zoltan, savaşın uzaması halinde bölgede anarşinin hakim olmasından korktuğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Polonya başta olmak üzere komşu ülkeler Macaristan, Çekya, Slovakya, Romanya ve Moldova'ya 500 binin üzerinde Ukraynalı göç etmek zorunda kaldı.

Son dakika gündem: Ukrayna'nın batı sınırındaki Berehove şehrinde savaşa rağmen sükunet hakim
Son dakika gündem: Ukrayna'nın batı sınırındaki Berehove şehrinde savaşa rağmen sükunet hakim
Son dakika gündem: Ukrayna'nın batı sınırındaki Berehove şehrinde savaşa rağmen sükunet hakim
Son dakika gündem: Ukrayna'nın batı sınırındaki Berehove şehrinde savaşa rağmen sükunet hakim

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Macaristan, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ukrayna'nın batı sınırındaki Berehove şehrinde savaşa rağmen sükunet hakim - Son Dakika


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