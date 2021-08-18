Son dakika gündem: Ukrayna, tahliye için Afganistan'a askeri uçak gönderdi - Son Dakika

Nikolenko, insanların havalimanına geçebilmesi için güvenli koridor, uçağa güvenli şekilde bindirilmesi ve havalimanından ayrılma izni konularını çözdükten sonra tahliyenin başlayacağını açıkladı.

İki plan üzerinde durduklarını aktaran Nikolenko, "Halihazırda Kabil Havalimanı'nda olan uçakla tahliye veya bugün Kiev 'den giden Savunma Bakanlığının uçağıyla tahliye." ifadesini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko'nun Interfax Ukrayna'ya yaptığı açıklamada, 150 Ukraynalının ülkeden tahliye edilmek istendiğini belirtti.

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