UKRAYNALI SHYMKO'YA HALASINDAN GÖRÜNTÜLÜ MESAJ PES ETMEK YOK, BİZ KAZANACAĞIZ - Son Dakika
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UKRAYNALI SHYMKO'YA HALASINDAN GÖRÜNTÜLÜ MESAJ PES ETMEK YOK, BİZ KAZANACAĞIZ

01.03.2022 09:33

SAMSUN'da Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Lıudmyla Shymko, Ukrayna'nın Poltava şehrindeki öğretmen halası Nataliya Samoylik ile telefonda görüntülü görüştü.

SAMSUN'da Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Lıudmyla Shymko, Ukrayna'nın Poltava şehrindeki öğretmen halası Nataliya Samoylik ile telefonda görüntülü görüştü. Samoylik, yeğenine Pes etmek yok; inanıyoruz, savaşı biz kazanacağız diyerek seslendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı sonrası Türkiye'deki yerleşik Ukraynalılar, endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. Türkiye'de 20 yıldır yaşayan Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Lıudmyla Shymko da Ukrayna'nın Poltava şehrindeki öğretmen halası Nataliya Samoylik ile telefonda görüntülü görüşüyor, sık sık ülkesi hakkında bilgi alıyor. Samoylik, telefonda yeğenine, Pes etmek yok; inanıyoruz, savaşı biz kazanacağız dedi.

'PUTİN DURSUN, SAVAŞ BİTSİN'

Savaşın bitmesini istediklerini söyleyen Lıudmyla Shymko, Savaş bilindiği gibi 2014 yılında başladı. Şimdiyse bütün ülkeye saldırıyorlar. Bizim ülkemizi bombalıyorlar. Annem ve akrabalarım orada. Putin'e sesleniyoruz. Putin dursun, bu savaş bitsin. Bize herkes yardım etsin. Orada yaşayanlar çok kötü durumdalar, zor durumdalar. Her yeri vuruyorlar; kadınlar, çocuklar sığınaktalar. Tanklar şehirde geziyor, gece insanlar uyumuyorlar. Oradaki durum böyle olunca biz de burada uyumuyoruz. Gözümüze uyku girmiyor çünkü bütün ailemiz orada. Biz burada nasıl rahat durabiliriz ki diye konuştu.

'3 GÜNDÜR SIĞINAKTALAR'

Ailesiyle iletişim kurmakta güçlük çektiğini belirten Shymko, Dün annemi aradım, şehirde sürekli sirenler çalıyor. Çok korkuyorlar, sığınağa gidiyorlar. 3 gündür sığınakta duruyorlar. 'Ne yapacağımızı bilmiyoruz' diyorlar. Savaş uçakları gökyüzünde dolaşıyormuş. Burada nasıl rahat edebilirim ki İnanıyoruz ki biz kazanacağız. Ukrayna zaferiyle sonuçlanacak. Türkiye ve herkesten yardım istiyoruz dedi.

UKRAYNALI SHYMKO'YA HALASINDAN GÖRÜNTÜLÜ MESAJ PES ETMEK YOK, BİZ KAZANACAĞIZ
UKRAYNALI SHYMKO'YA HALASINDAN GÖRÜNTÜLÜ MESAJ PES ETMEK YOK, BİZ KAZANACAĞIZ
UKRAYNALI SHYMKO'YA HALASINDAN GÖRÜNTÜLÜ MESAJ PES ETMEK YOK, BİZ KAZANACAĞIZ
UKRAYNALI SHYMKO'YA HALASINDAN GÖRÜNTÜLÜ MESAJ PES ETMEK YOK, BİZ KAZANACAĞIZ
UKRAYNALI SHYMKO'YA HALASINDAN GÖRÜNTÜLÜ MESAJ PES ETMEK YOK, BİZ KAZANACAĞIZ

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Karadeniz, Ukrayna, Türkiye, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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