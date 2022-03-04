UKRAYNALI TIR ŞOFÖRLERİ, SAVAŞ ÇIKINCA ÜLKELERİNE DÖNEMEDİ - Son Dakika

Ukrayna'ya sebze taşımak için Antalya'nın Kumluca ilçesine gelen 16 TIR şoförü, savaş nedeniyle gümrük kapıları kapanınca ilçede beklemek zorunda kaldı.

Kumluca'daki sebze ve meyve paketleme tesislerinin bahçesinde konaklayan TIR şoförleri, 1 haftadır araçlarında konaklıyor. Kumluca Kaymakamlığı, TIR şoförlerinin duş ihtiyaçları gidermeleri için kapalı spor salonunun kullanılmasına izin verdi. Kumluca Belediyesi de şoförlere günlük 2 öğün yemek yardımında bulundu. Paketleme tesisinden de şoförlere günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için destek veriliyor.

Şoförlere yardımcı olan ve Ukrayna'ya ihracat yapan firmanın temsilcisi Belaruslu Mikail Mişa (31), "Şoförler Ukrayna'ya sebze taşımak için geldiler. Ama savaş çıkınca mecbur kaldılar. Şoförlerin aklı ve kalbi ülkelerinde, ama gidemiyorlar. Gitmeleri için yardım malzemesi olacak yük bulmaları lazım. En azından Ukrayna'ya yardım gönderebilirsek çok iyi olur" dedi.

Ukraynalı şoför Sırgy (53) ise şunları söyledi:

"Ukrayna'ya sebze götürüyorduk. Orada savaş çıkınca mecburen kaldık. En kısa zamanda ülkemize dönmek istiyoruz. Oraya belki yardım götürerek dönebiliriz. Yardım götürmek için hazırız. Burada bize çok iyi davranılıyor. Bizim her ihtiyacımız karşılanıyor. Yemek getiriyorlar. Bize yardım ettikleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

'KIZILAY 2 TIR İLE UKRAYNA'YA YARDIM GÖNDERECEK'

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise şöyle konuştu:

"Şoförler en kısa zamanda ailelerinin yanına dönmek istiyor. Kızılay yardımlarını ülkesine taşımak istiyorlar. Yük almaya gelmişlerdi. Bir kısmı yükünü de almıştı. Kapılar kapanınca burada kaldılar. Bizim misafirlerimiz. Ama kendileri rahat değil. Ülkelerine dönmek istiyorlar. Biz ne gerekiyorsa yardım yapıyoruz."