Son dakika gündem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu sel bölgesinde - Son Dakika

Son dakika gündem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu sel bölgesinde

Son dakika gündem haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selin vurduğu Giresun'un Yağlıdere ilçesinde incelemelerde bulundu.

Son dakika gündem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu sel bölgesinde, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selin vurduğu Giresun'un Yağlıdere ilçesinde incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, "Çöken yollar, istinat duvarlarında yıkılmalar gibi hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki hafta sonu itibariyle yeni imalatlara başlanacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki sel felaketinin ardından bölgeyi havadan helikopter ile inceledikten sonra Yağlıdere ilçesi Üçtepe beldesinde vatandaşlarla görüştü, esnafı ziyaret etti. Vatandaşları dinleyen Bakan Karaismailoğlu, "Ulaşmadığımız hiçbir vatandaşımız kalmayacak" dedi.

"YENİ İMALATLAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONU İTİBARİYLE BAŞLAYACAK"

Bakan Karaismailoğlu, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Giresun'daki afetle ilgili çalışmaları ve hasar tespitlerini tamamlamak üzere olduklarını belirtti. Karaismailoğlu, "Ana hatlarda ve ana yollarda herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Bazı köy yollarındaki sıkıntılar da en kısa sürede giderilecektir. Sağanak yağışların Giresun ili genelinde 226 kilometrelik yol ağı üzerinde etkili oldu. Çöken yollar, istinat duvarlarında yıkılmalar gibi hasar tespit çalışmaları tamamlandı ve önümüzdeki hafta sonu itibariyle yeni imalatlara başlanacak. Vatandaşımızın bir an önce normal yaşantısına ulaşması için elimizden gelen her şeyi en kısa zamanda yapacağız. Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolu Genel Müdürlüğü ekipleri olarak canla başla çalışmaktadır. Vatandaşımızın yanındayız, onlara moral, motivasyon verirken, kendi çalışan Ulaştırma Bakanlığı personelimize güç veriyoruz, destek veriyoruz. Vatandaşımızın bir an önce daha güzel günlere, normal yaşantısına ulaşması için elimizden gelen her şeyi en kısa zamanda yapacağız. Bunun bilinciyle bütün arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar" dedi.

"DERELİ'Yİ ESKİSİNDEN DAHA İYİ, KONFORLU BİR ULAŞIM AKSINA KAVUŞTURACAĞIZ"

22 Ağustos'ta başlayan sağanak yağışın Giresun genelinde 5 vadide etkili olduğunu hatırlatan Karaismailoğlu şöyle devam etti:

"22 Ağustos akşamı başlayan yağmurlar Giresun genelinde haritada gözüktüğü gibi 5 vadide etkili oldu. Bunlardan Bulancak Vadisi, Yağlıdere Vadisi, Dereli Vadisi ve Soğukpınar- Espiye yolu ve Tirebolu, Doğankent ve Torul'a ulaşan yol aksı üzerinde ciddi hasarlar meydana geldi. Bunların en etkilisi tabi ki Dereli Vadisi'nde meydana geldi. Derenin taşmasıyla beraber afetin taşıdığı molozlar ve tahribat şu an kaldırılmak üzere. İnşallah bu kaldırıldıktan sonra köprü imalatlarımıza başlayıp Dereli'yi eskisinden daha iyi, konforlu bir ulaşım aksına kavuşturacağız. Bunu da vatandaşlarımıza anlattık, onlar da bize güveniyorlar. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerden bir tanesi olan Espiye-Soğukpınar yolunda da güzergah üzerinde tahkimatlar da ve duvarlarda ciddi hasarlar var. Bunları da en kısa zamanda tasarlayıp imalatlarına başlayacağız. Bundan sonra böyle bir afet yaşandığında bu şekilde bir tahribatın yaşamaması için daha güçlü imalatlar yapacağız."

"TİREBOLU-DOĞANKENT YOLUNA KÖPRÜ YAPIMINA BAŞLANACAK"

Afet nedeni ile köprü, menfez ve yol çökmesi sonucu şehitlerin olduğu Tirebolu-Doğankent yolu içinde bilgilendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Tirebolu-Doğankent yolunda da çok geniş açıklıklı bir köprü imalatına hafta sonu itibariyle başlayacağız. İnşallah en kısa zamanda bunların imalatlarını bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Doğankent yolunda mevcut eski yoldan şu an da ihtiyaç karşılanmaktadır, yolumuz bittiğinde daha konforlu bir yola ulaşacaklar" dedi.

"BÖLGEDE İLETİŞİM ALANINDA SIKINTI YAŞANMIYOR"

İletişim alanında da ekiplerin herhangi bir aksama olmaması için özveri ile çalıştıklarını kaydeden Karaismailoğlu, her bir koldan çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Bakan Karaismailoğlu "Vatandaşımıza düzenli olarak bilgi akışı sağlıyoruz. Onların hep yanındayız. Yine iletişim alanında da Turkcell, Telekom ve Vodafone ekiplerini kurdular, herhangi bir iletişim aksaması yaşamadık, onlar da özveriyle çalışıyorlar. Vatandaşımızın iletişim noktasında herhangi bir sıkıntısı yok" diye konuştu.

(İHA)

Adil Karaismailoğlu, Yağlıdere, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 22:12

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu sel bölgesinde - Son Dakika
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