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Son dakika gündem: Ülkemizi küresel bir aktör haline getirecek projelerimizden vazgeçmeyeceğiz" - Son Dakika

Son dakika gündem: Ülkemizi küresel bir aktör haline getirecek projelerimizden vazgeçmeyeceğiz"

01.07.2021 09:07
Son dakika gündem: Ülkemizi küresel bir aktör haline getirecek projelerimizden vazgeçmeyeceğiz

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye olarak Avrupa-Çin arasındaki 710 milyar dolarlık ticaret trafiğinden daha fazla pay almayı ve lojistik güç haline gelmek için çalıştıklarını belirterek, "Ülkemizi hak ettiği gibi küresel bir aktör haline getirecek...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye olarak Avrupa-Çin arasındaki 710 milyar dolarlık ticaret trafiğinden daha fazla pay almayı ve lojistik güç haline gelmek için çalıştıklarını belirterek, "Ülkemizi hak ettiği gibi küresel bir aktör haline getirecek projelerimizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nı online olarak gerçekleştirdi. Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin üreten şehirleri arasında yer alan İzmir'in ticaret erbapları ile birlikte olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İzmir'in çok önemli bir kent olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "İzmir, geçmişten bugüne Türkiye'nin Batı dünyasına açılan en önemli kapılarından biri oldu. Ancak biz, İzmir'in çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. İstiyoruz ki İzmir sadece Batı'ya açılan bir kapı olarak kalmasın. Her şeyiyle Türkiye'nin vitrini olsun. Bu nedenle de İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısının gelişmesine ayrı bir özen gösteriyoruz. 2003'te 430 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğuna, 523 kilometre daha ekleyerek toplamda 953 kilometreye ulaştık. Türkiye'nin en büyük YİD Projelerinden biri olan İzmir-İstanbul Otoyolu'nu tamamladık. 8-9 saat süren yolculuğu 3,5 saate indirdik; Yolu 100 kilometre kısalttık. ve İzmir'i adeta İstanbul'a kapı komşusu yaptık. İzmir'in Bursa'ya ulaşımını 1 saate, Balıkesir'le mesafesini 2 saate, Eskişehir'e ulaşımını ise 2-2,5 saat aralığına düşürdük. Geldiğimiz noktada İzmir - İstanbul Otoyolu'nda köprü dahil tüm kesimlerde taahhüt edilen rakamların çok çok üstünde geçiş yakalamış durumdayız. Ayrıca İstanbul - İzmir Otoyolu ile yakıttan, zamandan ve emisyon azalımından dolayı yıllık 2.96 milyon TL tasarruf sağlıyoruz" dedi.

İZMİR'E YAPILAN HİZMETLER

Şubat 2020'de Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nu da hizmete sunduklarını belirten Karaismailoğlu, Sabuncubeli Tüneli ile İzmir-Manisa arası ulaşım süresini 15 dakikaya indirdiklerini söyledi. Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehrimize olan yatırımlarımız ise otoyol ve karayolları ile sınırlı kalmadı. Ankara-İzmir arasını 3,5 saate düşürecek ve İzmir'i yüksek hızlı demiryolu ağına bağlayacak olan İzmir-Ankara HT projesini başlattık. Projemizin yapımı etap etap hızla devam ediyor. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin bitişiğinde inşa ettiğimiz Kemalpaşa Lojistik Merkezi ile Kemalpaşa'yı lojistik sektörün ve sanayinin nabzını tutacak bir merkeze dönüştürüyoruz. Adnan Menderes Havalimanı'nı yeni iç ve dış hatlar terminalleri ile Avrupa'nın en modern yapıya sahip havalimanlarından biri yaptık. Bölgede oluşan yüklerin denizyolu ile taşınması ve Doğu Akdeniz'de, ana konteyner taşımacılığında, ülkemizin rol üstlenmesini sağlamak amacıyla Çandarlı Limanı projesini başlattık. Rotamız denizcilikte lider ülke konumuna gelerek, İzmir'in bu alandaki mevcudiyetini daha da güçlendirmek. Daha nice projeye de devam ediyoruz."

"ÜLKEMİZİ HAK ETTİĞİ GİBİ KÜRESEL BİR AKTÖR HALİNE GETİRECEK PROJELERİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Hedeflerinin Türkiye'nin Avrupa-Çin arasındaki 710 milyar dolarlık ticaret trafiğinde daha fazla pay almasının sağlamak olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Hedefimiz; ülkemizi, dünyanın yeni lojistik gücü haline dönüştürerek, Türkiye'de ve İzmir'de istihdam alanları açarak gençlerimize daha fazla iş olanağı sunmak. Hedefimiz; İzmir'in üretimden sanayiye her alanda daha çok üreten, daha refah bir şehir olmasını sağlamak. Bu yolda hep birlikte adım atmanın, ortak akıl ile hareket etmenin çok değerli olduğuna inanıyoruz. Halkımız için, geleceğimiz olan gençlerimiz için yeni iş ve AŞ fırsatları sağlayacak projeleri 19 yıldır milletimizin hizmetine bir bir sunuyoruz. Biz hizmet siyasetinden başka siyaset tanımayız. Ne kadar engel olmaya çalışsalar da ülkemizi hak ettiği gibi küresel bir aktör haline getirecek projelerimizden de vazgeçmeyeceğiz. Halkımıza hizmet etmekten de vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

PANDEMİ YENİ FIRSATLAR OLUŞTURDU

Toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de, pandemi sürecinde Türkiye'nin sahip olduğu lojistik avantajların hem ayakta kalmalarını sağladığı hem de fırsatlar oluşturduğunu ifade ederek, "Tedarik zincirlerindeki kırılmalar, tüm dünyayı yakın, erişilebilir ve güvenilir destinasyonlara yöneltirken ülkemiz bir adım öne çıktı. Bu kapsamda, İzmir-İstanbul Otoyolu başta olmak üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın büyütülmesi ve modernizasyonu, İzmir Alsancak Limanından Ro-Ro seferlerinin başlaması, İzmir-Çandarlı Otoyolu kentimizin ekonomisine büyük katkı yapan çalışmalar olarak öne çıktı. Kentimizin ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı vermesi için İzmir Alsancak Limanı, Çandarlı Limanı, Kemalpaşa Lojistik Köyü, İzmir Körfez Geçişi, İzmir'in yeni çevre yollarıyla desteklenmesi ve raylı sistem yatırımlarının yaygınlaşmasını da çok önemsiyoruz. Bu talepler sadece kentimizin değil, kentimizden bir lojistik üs olarak faydalanan Manisa, Denizli, Aydın başta olmak üzere tüm komşu illerimizin de talepleri arasında" diye konuştu.

Özgener ayrıca, İzmir'deki mevcut çevre yollarının kent içi ve transit trafiğini kaldıramayacak hale geldiğini belirterek, trafik sorununu çözüm için 3. Çevreyolu etüt, proje ve fizibilite çalışmalarının nitelendirilecek yatırım programına dahil edilmesini Bakan Karaismailoğlu'ndan talep etti.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Son dakika gündem: Ülkemizi küresel bir aktör haline getirecek projelerimizden vazgeçmeyeceğiz

Adil Karaismailoğlu, TEM Otoyolu, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ülkemizi küresel bir aktör haline getirecek projelerimizden vazgeçmeyeceğiz' - Son Dakika


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