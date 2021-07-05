Son dakika gündem: Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneğinin yönetim kurulu belirlendi

Son dakika haberleri... Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneğinin (ICBPA) 1. Olağan Genel Kurulu, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirildi.

Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneğinin (ICBPA) 1. Olağan Genel Kurulu, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirildi. Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Tayfur Esen'in gündem maddelerini okumasıyla başlayan toplantıda, geçen yıl aralık ayında kuruluş işlemleri tamamlanan derneğin yaptığı faaliyetler, katılımcılara aktarıldıktan sonra divan heyeti seçimi yapıldı. Kurul üyelerine verilen teklife istinaden Divan Başkanlığına Doğan Gökmen, üyeliğe ise Çetin Öğüt ve Ömür Yıldırım getirildi. 1. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucu Derneğin başkanlığına Kaknüs Yayınları'ndan Seda Darcan Çiftçi seçildi. Derneğin yönetim kurulu asil üyeleri arasında Timaş Yayınları'ndan Osman Okçu, EDAM Yayınları'ndan Fatma Hatice Durmuş, Nar Yayınları'ndan Tayfur Esen, Nobel Yayınları'ndan Nevzat Argun, Parıltı Yayıncılık'tan Mikdat Toptaş ve Minik Kozalak Yayınları'ndan Şeyma Asker yer alıyor. Divan Heyeti seçiminin ardından toplantının açılış konuşmasını yapan ICBPA Kurucu Başkanı Seda Darcan Çiftçi, derneğin misyon ve vizyonunu, hedef ve amaçlarını anlattı. Çiftçi, dünya genelinde çocuk yayıncılarıyla ortak çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini belirterek, bu güne kadar 20'yi aşkın ülkeden yayıncı ile temas kurduklarını söyledi. Toplantıda Akdem Telif Ajansı Genel Müdürü Muhammed Ağırakça ise Uluslararası Çocuk Kitapları telif pazarının değişen dengelerinden bahsederek, farklı coğrafyalara açılmanın gerekliliğinin altını çizdi.

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